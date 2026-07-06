Erling Haaland va-t-il rejoindre le Real Madrid : Le père du joueur et les insiders donnent la réponse finale

L'avenir d'Erling Haaland, l'une des plus grandes stars de la Premier League et du football mondial, est à nouveau au centre de l'attention médiatique. Les rumeurs concernant un transfert de l'attaquant de Manchester City vers le Real Madrid ont repris de plus belle après les récentes déclarations de son père, Alf-Inge Haaland. Dans ce contexte, l'expert reconnu des transferts, Fabrizio Romano, a clarifié la situation. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à DAZN, Alf-Inge Haaland a évoqué la possibilité d'un transfert de son fils vers la capitale espagnole. Selon lui, bien qu'Erling soit actuellement heureux à Manchester City, il est difficile de refuser l'appel de l'un des clubs les plus prestigieux au monde, le « club royal ». « Un transfert au Real Madrid ? Il a un contrat à long terme avec Manchester City et il s'y sent très bien. Cependant, dans le monde du football, tout peut arriver. Chaque joueur rêve de jouer à Madrid », a souligné le père du joueur.

Période de transfert et réaction de Fabrizio Romano

De nombreux fans s'attendaient à ce qu'Erling Haaland joue sous les ordres de José Mourinho, arrivé à la tête du Real Madrid ces derniers mois. Cependant, Fabrizio Romano a fermement insisté sur sa chaîne YouTube sur le fait que ce transfert n'aurait pas lieu cet été. Selon Goal.com, le journaliste italien dispose d'informations précises sur les projets du joueur.

« Je vous le dis, Haaland ne rejoindra pas le Real Madrid cet été. Mais cela pourrait arriver à l'avenir. Il n'est pas exclu qu'Erling envisage cette option en 2026 ou plus tard. Cela reste une possibilité dans son esprit pour le futur, mais pas pour le moment », a déclaré Romano.

Actuellement, Erling Haaland reste l'un des piliers du projet de Manchester City. Le nouvel entraîneur Enzo Maresca, qui a repris l'équipe après le départ de Pep Guardiola, a également exprimé un grand intérêt à travailler avec l'attaquant norvégien. Les relations entre le club et le joueur restent positives, ce qui retarde la question du transfert d'au moins quelques saisons.

Lié à Manchester City par un contrat à long terme jusqu'en 2034, Haaland compte bien continuer à établir de nouveaux records dans le championnat anglais. De son côté, le Real Madrid devra explorer d'autres options pour renforcer sa ligne d'attaque. Pour l'instant, la communauté du football devra attendre de voir si ce transfert majeur se concrétisera un jour.