Le gigantesque quartier général militaire égyptien est officiellement opérationnel

Dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, en construction à environ 45 kilomètres à l'est du Caire, le plus grand centre de commandement militaire au monde a officiellement commencé ses activités. Grâce à sa conception architecturale octogonale unique, le complexe « Octagon » a été baptisé. C'est ce qu'a rapporté la publication Ahram Online .

Il est précisé que le nouveau quartier général du commandement stratégique des forces armées égyptiennes est devenu le maillon le plus important du système de gestion militaire du pays. Le complexe sert de centre unique de commandement, de gestion, de communication et de coordination entre l'armée, les ministères d'État et d'autres institutions.

« Octagon » se compose de huit bâtiments principaux interconnectés, symbolisant les différents types de troupes et unités stratégiques des forces armées égyptiennes. Le bâtiment de commandement principal, situé au centre du complexe, permet un échange rapide d'informations et une coordination des actions entre les dirigeants militaires.

Couvrant près de 92 kilomètres carrés , le complexe est divisé en 13 zones stratégiques et logistiques. Il est équipé de centres de données souterrains, d'une infrastructure numérique en nuage, de systèmes de renseignement par satellite modernes, Big Data technologies d'intelligence artificielle pour l'analyse et outils de cybersécurité avancés.

Selon la publication, l'installation a été construite sur la base de solutions d'ingénierie capables de résister aux explosions et aux frappes aériennes. Il dispose également de systèmes autonomes d'alimentation électrique, d'eau et de refroidissement, garantissant un fonctionnement continu même en cas d'urgence.

Les auteurs du projet soulignent que l'architecture de l'« Octagon » s'inspire des symboles de l'Égypte ancienne et d'une géométrie octogonale signifiant l'équilibre, l'ordre et la précision. Le nouveau quartier général devrait servir à prendre rapidement des décisions stratégiques, à gérer les situations de crise de manière centralisée et à renforcer davantage le potentiel de défense du pays.