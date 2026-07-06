Lionel Messi en famille : le capitaine argentin se repose avant les matchs décisifs de la Coupe du Monde 2026

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a pris de courtes vacances dans le contexte des matchs intenses de la Coupe du Monde 2026. Le joueur légendaire, qui vise un nouveau titre avec les champions du monde en titre, a retrouvé sa femme Antonela Roccuzzo et ses trois fils à Miami pour se ressourcer. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette pause, survenue avant la phase à élimination directe, a été accordée après le match difficile de l'Argentine contre le Cap-Vert. Les hommes de Lionel Scaloni, vainqueurs 3-2 après prolongation, avaient déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale. Selon Goal.com, cette victoire importante a offert à l'équipe l'opportunité de se reposer et de passer du temps avec leurs familles.

Antonela Roccuzzo a partagé sur son compte Instagram des photos avec son mari et ses enfants, Thiago, Mateo et Ciro. Dans ce post, suivi par plus de 41 millions de personnes, on découvre des moments intimes du huituple vainqueur du Ballon d'Or en dehors des terrains. Les mots « Nous t'aimons, nous sommes à nouveau ensemble » ont été chaleureusement accueillis par les fans et ont récolté des millions de likes.

Un pas de plus vers les records

Bien que Lionel Messi profite de son temps en famille, ses statistiques sur le terrain restent impressionnantes. L'attaquant de 39 ans affiche une forme étincelante lors de ce tournoi qui se déroule sur les pelouses nord-américaines. Il a réussi à marquer lors de tous les matchs disputés jusqu'à présent.

Actuellement, Messi compte 7 buts à son actif, égalant déjà son total de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le but inscrit contre le Cap-Vert a porté son total de buts en Coupe du Monde à 20. Avec ce résultat, il renforce encore son statut de meilleur buteur de l'histoire du tournoi.

Pour Lionel Messi, le soutien de sa famille est crucial avant l'étape la plus exigeante du tournoi : celle où chaque match est éliminatoire. La star de l'Inter Miami, grâce à son expérience et son talent, vise à mener l'Argentine sur le toit du monde pour la deuxième fois consécutive. Les fans de football suivent ce processus historique avec un grand intérêt, car chaque geste de Messi marque une nouvelle page dans le monde du football.