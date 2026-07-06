Des objets rares volés dans un célèbre musée français

Près de 20 objets rares ont été volés au musée Lalique, situé en France. Selon les premières estimations, la valeur totale des pièces disparues pourrait atteindre 4 millions d'euros.

Selon les sources, le crime a été commis le soir du 5 juillet. Des inconnus ont forcé la porte d'entrée, brisé six vitrines en verre et emporté les objets exposés.

Le système d'alarme du musée s'est déclenché au moment de l'incident. Cependant, la première alerte à la police n'a pas été donnée par le service de sécurité, mais par une femme de ménage. C'est pourquoi les actions des agents de sécurité et l'absence de mesures rapides font l'objet d'une enquête.

Le musée Lalique avait renforcé ses contrôles après le vol survenu au Louvre en octobre 2025. Malgré ces mesures supplémentaires, les criminels ont réussi à pénétrer dans le musée et à dérober des pièces de grande valeur.

Le musée est dédié à René Lalique et à son héritage créatif. Le maître français est célèbre pour ses œuvres dans l'art de la joaillerie et du verre, notamment dans les styles Art nouveau et Art déco.

La police est actuellement à la recherche des objets volés. Dans le cadre de l'enquête, les enregistrements des caméras de surveillance, les données de l'alarme et les témoignages du personnel du musée sont en cours d'examen.

Auparavant, les antiquités volées au musée du Louvre avaient été estimées à 88 millions d'euros.