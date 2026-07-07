Kylian Mbappé victime de racisme : la Fédération française de football saisit la justice

Le capitaine de l'équipe de France et attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a répondu fermement aux insultes racistes proférées par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Ce conflit, survenu après le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Paraguay, a provoqué une onde de choc internationale. Selon Goal.com, la Fédération française de football (FFF) a officiellement annoncé qu'elle allait porter plainte et engager des poursuites judiciaires. C'est ce que rapporte Goal.com .

Les événements ont débuté après la victoire 1-0 de la France sur le Paraguay. Incapable d'accepter la défaite, la sénatrice Amarilla a exprimé sur les réseaux sociaux des propos extrêmement grossiers et haineux envers Mbappé et ses origines. Elle a notamment qualifié le joueur de « Camerounais colonisé essayant d'être français » et a utilisé des termes dégradants concernant son éducation.

La réponse cinglante de Mbappé

Kylian Mbappé n'a pas laissé ces attaques sans réponse. Il a souligné que la sénatrice n'était pas digne de sa fonction et que ses actions nuisaient à la réputation de tout un pays. « Vous êtes une femme méprisable et indigne de votre poste. Vous ne représentez pas le peuple paraguayen qui s'est battu avec honneur tout au long de la compétition », a écrit le joueur dans sa déclaration.

Mbappé a poursuivi en exprimant son regret que, à cause du racisme de la sénatrice, l'opinion publique mondiale oublie les résultats historiques de l'équipe du Paraguay pour ne discuter que de cet incident malheureux. Il a fermement insisté sur le fait qu'il ne permettrait jamais à de telles personnes de semer la haine à travers le monde.

Les accusations de la politicienne et les conséquences juridiques

Dans ses interventions, la sénatrice Amarilla a non seulement utilisé des mots racistes, mais a également regretté qu'aucune force physique n'ait été utilisée contre Mbappé sur le terrain. Elle a traité le joueur de « nouveau riche, arrogant et laid », tout en faisant des comparaisons insultantes sur sa culture. De telles déclarations sont jugées comme étant totalement en dehors de l'éthique sportive et des droits de l'homme.

La Fédération française de football a pris cette situation très au sérieux. Dans son communiqué, la fédération indique que les propos de la sénatrice ont un caractère criminel et doivent être punis. La FFF a confirmé qu'elle utiliserait tous les moyens juridiques pour protéger son capitaine et qu'elle saisirait les instances judiciaires internationales.

Cet événement montre que le problème du racisme dans le monde du football reste d'actualité. La réponse courageuse de Mbappé et la position ferme de la fédération devraient constituer une étape importante dans la défense des droits des athlètes. La communauté sportive internationale suit désormais attentivement l'issue de cette procédure judiciaire.