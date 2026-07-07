Suivez le match États-Unis – Belgique avec nous

Les équipes nationales des États-Unis et de la Belgique s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Cette rencontre Zamin.uz sera diffusée en direct via un live texte sur le site.

Le match débutera à 05h00 à Seattle. Pendant la diffusion, des informations rapides seront fournies sur chaque but, occasion dangereuse, tir, remplacement de joueurs et décisions arbitrales.

Avant le match, les chances des deux équipes sont évaluées comme étant proches. Les États-Unis ont 38 % de chances de gagner, la Belgique 34 %. La probabilité d'un match nul est de 28 %.

Les fans de football peuvent suivre tous les événements importants de la rencontre Zamin.uz en direct.