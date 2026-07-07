Portugal – Espagne : les notes des joueurs

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Portugal – Espagne : les notes des joueurs

Après la victoire de l'Espagne sur le Portugal, le portail Flashscore a évalué les participants à la rencontre. La meilleure performance sur le terrain a été enregistrée par Rodri. Le milieu de terrain espagnol a obtenu la note la plus élevée du match avec 8,3.

Derrière Rodri, Lamine Yamal a récolté 7,7. Unai Simón a reçu 7,5, Dani Olmo 7,4 et Pedro Porro 7,1. Bien qu'il soit entré en jeu en tant que remplaçant, Ferran Torres a été crédité d'une note de 7,3.

Les notes complètes de l'Espagne :

• Unai Simón — 7,5
• Pedro Porro — 7,1
• Pau Cubarsí — 6,3
• Aymeric Laporte — 6,4
• Marc Cucurella — 6,5
• Rodri — 8,3
• Álex Baena — 6,7
• Pedri — 6,6
• Lamine Yamal — 7,7
• Dani Olmo — 7,4
• Mikel Oyarzabal — 6,4
• Ferran Torres — 7,3

Mikel Merino, qui a décidé du sort du match, est entré en jeu à la 85e minute. Il a marqué à la 90+1e minute, qualifiant l'Espagne pour le tour suivant.

Côté Portugal, le gardien Diogo Costa a enregistré le meilleur résultat avec 7,1. Les défenseurs centraux Renato Veiga et Rúben Dias ont reçu 6,8 chacun.

Le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo, a reçu une note de 6,4. La même note a été attribuée à João Félix et João Cancelo. Bruno Fernandes a obtenu 6,7.

Les notes des joueurs du Portugal :

• Diogo Costa — 7,1
• Nuno Mendes — 6,6
• Renato Veiga — 6,8
• Rúben Dias — 6,8
• João Cancelo — 6,4
• João Neves — 6,5
• Vitinha — 5,6
• Pedro Neto — 5,7
• Bruno Fernandes — 6,7
• João Félix — 6,4
• Cristiano Ronaldo — 6,4
• Nélson Semedo — 6,0
• Rafael Leão — 6,7
• Diogo Dalot — 6,4

Dans l'effectif portugais, la note la plus basse a été attribuée à Vitinha avec 5,6, tandis que Pedro Neto a reçu 5,7.

EspagnePortugalCristiano RonaldoRodriMikel Merino
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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