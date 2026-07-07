Gigabyte présente le PC portable gaming abordable Eagle GL6J

Gigabyte, l'une des marques leaders sur le marché de l'informatique, a dévoilé son nouveau modèle Eagle GL6J. Ce PC portable a été conçu comme une solution abordable pour les passionnés de gaming, alliant un design moderne à du matériel de génération précédente. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'aspect le plus remarquable de l'appareil réside dans sa puissance graphique. Selon ixbt.com, le modèle Eagle GL6J propose aux utilisateurs deux options de cartes graphiques : NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop ou la GeForce RTX 3050 Laptop, plus ancienne. Il convient de noter que la variante RTX 4050 offre un avantage non seulement grâce à ses performances élevées, mais aussi par la prise en charge de la technologie de génération de trames (DLSS 3).

Spécifications techniques et performances

Le « cœur » du PC portable est le processeur Ryzen 5 7533HS d'AMD. Bien que ce processeur soit basé sur l'architecture Zen 3 et ne soit pas de dernière génération, il fournit une puissance suffisante pour les jeux et les tâches quotidiennes. L'appareil est équipé d'un écran de 16 pouces avec une résolution de 1200p, et un taux de rafraîchissement de 165 Hz garantit une fluidité de jeu optimale.

En matière de mémoire, Gigabyte a été assez généreux. Les utilisateurs ont la possibilité d'étendre la RAM jusqu'à 64 GB et le stockage SSD jusqu'à 4 TB. De telles caractéristiques sont généralement typiques des PC portables haut de gamme, ce qui renforce la compétitivité de l'Eagle GL6J.

Châssis et connectivité

Le poids du PC portable est de 2,2 kg, avec une épaisseur variant de 20 mm à 24 mm. Une batterie de 61 Wh assure l'autonomie de l'appareil. Pour connecter des périphériques externes, les ports suivants sont disponibles :

Port réseau RJ45 ;

Sortie vidéo HDMI ;

Deux ports USB 3.2 et un port USB 2.0 ;

Port moderne USB-C 3.2.

Pour la connectivité sans fil, la norme Wi-Fi 6E est intégrée, assurant une vitesse internet stable. Sur le marché, ce PC portable pourrait attirer l'attention des étudiants et des utilisateurs à la recherche d'une machine de jeu économique grâce à son rapport qualité-prix.

En conclusion, le Gigabyte Eagle GL6J est destiné à ceux qui recherchent un PC portable fiable et évolutif, sans pour autant être une bête de course. L'utilisation de composants plus anciens a permis de réduire le prix de l'appareil, ce qui peut être un facteur décisif pour de nombreux acheteurs dans le contexte économique actuel.