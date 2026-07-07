Dernier accord pour Cristiano Ronaldo : le Portugal fait ses adieux à la Coupe du Monde 2026

L'histoire des Coupes du Monde pour Cristiano Ronaldo, légende vivante du football, a connu une fin inattendue et douloureuse. Lors du derby ibérique comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe du Portugal s'est inclinée 0-1 face à l'Espagne, quittant ainsi le tournoi. Ce match, disputé à Dallas, est entré dans l'histoire non seulement comme une défaite, mais comme la fin d'une ère. C'est ce que rapporte Goal.com .

La première mi-temps a débuté avec des attaques prudentes mais dangereuses des deux côtés. Selon Goal.com, Joao Cancelo et Mikel Oyarzabal n'ont pas su profiter d'occasions nettes en début de rencontre. Cristiano Ronaldo a tenté de montrer son activité habituelle, mais le gardien espagnol Unai Simon a réussi à repousser ses tentatives. Le portier portugais Diogo Costa a également sauvé son équipe d'un but certain en première période, en écartant des frappes successives de Lamine Yamal et Alex Baena.

Juste avant la pause, le Portugal était tout proche d'ouvrir le score. Une frappe puissante de Nuno Mendes a été déviée par un défenseur adverse, passant juste au-dessus de la barre transversale. De même, les combinaisons impliquant Joao Felix et Cristiano Ronaldo n'ont pas suffi à percer le bloc défensif espagnol. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge.

Le coup fatal et les dernières minutes

La seconde période a été beaucoup plus fermée et prudente. Les deux équipes, évitant de prendre des risques, se sont concentrées sur la défense. Les tirs imprécis de Bruno Fernandes et un coup franc de Lamine Yamal n'ont pas inquiété les gardiens. Cependant, les dernières minutes du match ont tourné au drame pour le Portugal.

Dans le temps additionnel, Mikel Merino, entré en jeu, a trompé Diogo Costa sur une passe précise de Ferran Torres. Ce but a anéanti tous les espoirs de la sélection portugaise. Juste avant le coup de sifflet final, Bernardo Silva aurait pu égaliser, mais sa tête a heurté le haut du filet.

Cette défaite marque la dernière apparition de Cristiano Ronaldo, 41 ans, sur la scène mondiale. L'attaquant, auteur de nombreux records au cours de sa carrière, termine son ultime Mondial sans médaille ni but. Ce résultat est considéré comme un échec majeur pour le Portugal, qui figurait parmi les favoris du tournoi en raison de la qualité de son effectif.

L'Espagne, quant à elle, décroche son billet pour les quarts de finale. Les hommes de Luis de la Fuente ont éliminé leurs voisins grâce à un jeu discipliné et une volonté de fer dans les derniers instants. Une nouvelle ère s'annonce désormais pour le football portugais, alors que plusieurs cadres, dont Ronaldo, pourraient décider de mettre fin à leur carrière internationale.