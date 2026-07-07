L'Espagne renvoie Ronaldo à la maison

Le Portugal, emmené par Cristiano Ronaldo, a été éliminé de la Coupe du Monde après une défaite 0-1 en huitièmes de finale face à l'Espagne. Le sort du match a été scellé par un but de Mikel Merino à la 90+1e minute.

Ronaldo a débuté la rencontre en tant que titulaire et a disputé l'intégralité des 90 minutes. Il a tenté 3 tirs vers le but adverse, dont 2 cadrés, tandis qu'un autre est passé à côté.

L'attaquant portugais a touché le ballon trois fois dans la surface de réparation adverse. Son indice de buts attendus (xG) était de 0,28 et la qualité de ses tirs cadrés de 0,87. Cependant, Ronaldo n'a pas réussi à convertir ses occasions en but.

Il a réussi 10 passes sur 12 tentatives. Dans le dernier tiers, 4 de ses 5 passes ont atteint leur cible. De plus, Ronaldo a délivré une passe clé.

Dans les duels, il en a remporté deux sur trois. Ronaldo a dégagé le ballon une fois d'une zone dangereuse et a effectué une récupération. Sa note pour ce match a été de 6,4.

Le Portugal a tenu le score jusqu'aux dernières minutes, mais n'a pas pu répondre au but tardif de Merino. En conséquence, Ronaldo et son équipe font leurs adieux au tournoi.