L'Espagne renvoie Ronaldo à la maison

·88·Sport
L'Espagne renvoie Ronaldo à la maison

Le Portugal, emmené par Cristiano Ronaldo, a été éliminé de la Coupe du Monde après une défaite 0-1 en huitièmes de finale face à l'Espagne. Le sort du match a été scellé par un but de Mikel Merino à la 90+1e minute.

Ronaldo a débuté la rencontre en tant que titulaire et a disputé l'intégralité des 90 minutes. Il a tenté 3 tirs vers le but adverse, dont 2 cadrés, tandis qu'un autre est passé à côté.

L'attaquant portugais a touché le ballon trois fois dans la surface de réparation adverse. Son indice de buts attendus (xG) était de 0,28 et la qualité de ses tirs cadrés de 0,87. Cependant, Ronaldo n'a pas réussi à convertir ses occasions en but.

Il a réussi 10 passes sur 12 tentatives. Dans le dernier tiers, 4 de ses 5 passes ont atteint leur cible. De plus, Ronaldo a délivré une passe clé.

Dans les duels, il en a remporté deux sur trois. Ronaldo a dégagé le ballon une fois d'une zone dangereuse et a effectué une récupération. Sa note pour ce match a été de 6,4.

Le Portugal a tenu le score jusqu'aux dernières minutes, mais n'a pas pu répondre au but tardif de Merino. En conséquence, Ronaldo et son équipe font leurs adieux au tournoi.

PortugalEspagneCristiano RonaldoMikel MerinoCoupe du MondeHuitièmes de finale
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lothar Matthäus critique sévèrement Neymar : la star brésilienne a fait passer son ego avant l'équipeLothar Matthäus critique sévèrement Neymar : la star brésilienne a fait passer son ego avant l'équipeAujourd'hui, 02:52Des géants de la Premier League entrent dans la course pour la star du PSG Bradley BarcolaDes géants de la Premier League entrent dans la course pour la star du PSG Bradley BarcolaAujourd'hui, 02:36Mikel Merino qualifie l'Espagne pour les quarts de finale : Cristiano Ronaldo et le Portugal éliminésMikel Merino qualifie l'Espagne pour les quarts de finale : Cristiano Ronaldo et le Portugal éliminésAujourd'hui, 02:31Suivez le match États-Unis – Belgique avec nousSuivez le match États-Unis – Belgique avec nousAujourd'hui, 02:27Dernier accord pour Cristiano Ronaldo : le Portugal fait ses adieux à la Coupe du Monde 2026Dernier accord pour Cristiano Ronaldo : le Portugal fait ses adieux à la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 02:17Portugal – Espagne : les notes des joueursPortugal – Espagne : les notes des joueursAujourd'hui, 02:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan