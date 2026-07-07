Lothar Matthäus critique sévèrement Neymar : la star brésilienne a fait passer son ego avant l'équipe

La légende du football allemand Lothar Matthäus n'a pas caché sa satisfaction après l'élimination du Brésil de la Coupe du Monde. Il a vivement critiqué le leader de l'équipe, Neymar, et son comportement sur le terrain, accusant l'attaquant d'égoïsme. Dans sa chronique pour Sky Germany, Matthäus a analysé la défaite du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale. C'est ce que rapporte le site Goal.com.

Selon Matthäus, l'élimination du Brésil est méritée. « Je suis heureux que le Brésil ait perdu. Je ne peux plus supporter ces plaintes incessantes et ces gestes théâtraux », écrit l'ancien joueur allemand. Il a particulièrement souligné la situation du penalty tiré par Neymar en fin de match.

L'intérêt personnel prime-t-il sur le succès de l'équipe ?

Dans les dernières minutes du match, alors que le Brésil était mené 2-1, l'arbitre a accordé un penalty. Avant et après avoir tiré, Neymar a longuement discuté avec le gardien de but. Matthäus souligne qu'au lieu de gagner du temps et de reprendre le jeu rapidement, Neymar a fait passer son « moi » avant tout.

« Au lieu de tirer le penalty rapidement, Neymar s'est disputé avec le gardien. Ce comportement montre clairement qu'il place son ego au-dessus du succès de l'équipe », a ajouté Matthäus. Selon lui, cette attitude a eu un impact négatif sur le moral du groupe et a été l'une des causes principales de la défaite.

La légende allemande a également comparé le Brésil à l'équipe de France. Selon lui, des stars comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont compris que la solidarité collective est la clé du succès. Matthäus a salué la victoire de la France contre le Paraguay, obtenue précisément grâce à cet esprit d'équipe.

De son côté, la Norvège s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Erling Haaland a été le héros du match avec un doublé. Le gardien Orjan Nyland, actuellement sans club, a également multiplié les arrêts décisifs pour sauver son équipe.

Pour le Brésil, cette défaite est un nouvel échec. Les critiques autour de Neymar devraient durer longtemps. Le débat sur le style de jeu et la discipline de la « Seleção » s'est intensifié au sein de la communauté sportive après les déclarations de Matthäus.