Des géants de la Premier League entrent dans la course pour la star du PSG Bradley Barcola

Alors que le mercato estival bat son plein sur le marché européen, deux géants de la Premier League anglaise — Liverpool et Arsenal — ont entamé une lutte sérieuse pour s'attacher les services de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Le talentueux joueur français attire l'attention des experts non seulement en Ligue 1, mais aussi à l'échelle continentale grâce à ses qualités techniques et sa vitesse. Bien que le PSG soit connu pour ne pas laisser partir facilement ses stars, la puissance financière des clubs anglais et l'intérêt du joueur pour de nouveaux défis augmentent la probabilité d'un transfert. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le célèbre insider Fabrizio Romano a révélé sur sa chaîne YouTube que l'attaquant de 21 ans est devenu une cible de transfert prioritaire pour l'un des clubs anglais. Bien que la direction du PSG souhaite conserver ses jeunes talents, il est dit que la situation à Paris pourrait évoluer, ce qui ouvrirait la voie aux clubs de haut niveau de Premier League pour soumettre des offres conséquentes.

Les plans d'Arsenal et de Liverpool

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, vise à renforcer davantage la ligne d'attaque de l'équipe, en particulier sur les ailes. Le nom de Barcola est étudié pour créer une concurrence saine avec des joueurs comme Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Cependant, pour les « Gunners », le joueur français reste pour l'instant une option secondaire. Si le club londonien ne parvient pas à conclure le transfert de sa cible principale, Morgan Rogers, il concentrera toute son attention sur Barcola.

Liverpool participe également activement à cette course. Sous la direction de son nouvel entraîneur, le club prévoit de rajeunir son effectif et d'augmenter son efficacité offensive. La capacité de Barcola à éliminer les défenseurs en un contre un correspond parfaitement au style de jeu basé sur une haute intensité des « Reds ». Les recruteurs de Merseyside suivent la progression de Barcola depuis longtemps.

Bradley Barcola a su s'imposer au sein du club parisien la saison dernière et a également reçu une convocation en équipe de France. Sa polyvalence, capable d'évoluer sur les deux ailes de l'attaque ainsi qu'en pointe, le rend encore plus attractif pour les grands clubs. Le PSG devrait exiger au moins 70 à 80 millions d'euros pour le joueur.

Conséquences du transfert et concurrence

Si ce transfert se concrétise, il pourrait avoir un impact significatif sur l'équilibre des forces en Premier League. Pour Liverpool, ce serait une étape importante dans le contexte des incertitudes concernant l'avenir de Mohamed Salah, tandis que pour Arsenal, cela assurerait une profondeur d'effectif dans la course au titre. Les deux clubs poursuivent leur stratégie d'investissement dans de jeunes joueurs prometteurs.

Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été transmise, les négociations en coulisses vont bon train. Des informations plus précises sur l'avenir de Barcola sont attendues dans les semaines à venir. De son côté, le PSG n'exclut pas de proposer un nouveau contrat au joueur pour le retenir.