Lors du choc des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'Espagne a battu le Portugal sur le score étriqué de 1-0, poursuivant ainsi son parcours dans le tournoi. Le sort du match a été scellé par l'unique but inscrit par le milieu de terrain d'Arsenal, Mikel Merino, entré en jeu en fin de rencontre. Cette victoire propulse la « Roja » au tour suivant, tout en marquant potentiellement le dernier match de Coupe du Monde pour la légende Cristiano Ronaldo. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le match a débuté avec la prudence attendue. L'Espagne a tenté de prendre le contrôle dès les premières minutes. Mikel Oyarzabal a eu une occasion en or d'ouvrir le score, mais sa frappe a frôlé le poteau. De même, le jeune prodige Lamine Yamal a tenté une percée caractéristique vers l'axe, mais le gardien portugais Diogo Costa a fait preuve de talent pour écarter le danger.

Le jeu défensif du Portugal et la soirée sans éclat de Ronaldo

Le Portugal a réussi à contenir le potentiel offensif espagnol grâce à une défense organisée. Lamine Yamal a été particulièrement surveillé par les défenseurs adverses, ce qui a nui à la créativité espagnole. De leur côté, les défenseurs espagnols n'ont laissé que très peu d'espaces à la ligne d'attaque menée par Cristiano Ronaldo. Selon l'analyse de Goal.com, Ronaldo a été coupé des situations dangereuses tout au long du match.

La seconde période a été assez terne. Bien que l'Espagne ait largement dominé la possession, elle a eu du mal à percer le bloc défensif portugais. Luis De La Fuente, cherchant à changer la dynamique, a fait entrer Ferran Torres et Mikel Merino à la 85e minute. Cette décision du sélectionneur a radicalement changé le destin du match.

Le coup décisif et le facteur super-remplaçant

À la 91e minute, Mikel Merino a repris avec précision un centre délivré par Ferran Torres. Diogo Costa n'a rien pu faire et l'Espagne a arraché une victoire dramatique. Merino devient récemment un véritable « super-remplaçant » pour l'équipe nationale, sa capacité à marquer dans les moments cruciaux servant d'arme majeure à l'Espagne.

Cette défaite signifie la fin du tournoi pour le Portugal. Il est fort probable que pour Cristiano Ronaldo, 39 ans, il s'agisse de la dernière Coupe du Monde de sa carrière. Sa participation aux grands tournois pourrait désormais se limiter aux Championnats d'Europe, mais son rêve de remporter le trophée mondial semble s'être envolé.

Pour l'Espagne, bien que ce match n'ait pas été le plus esthétique, le résultat est d'une importance capitale. L'équipe a démontré une stabilité défensive et une capacité à exploiter les opportunités au moment opportun. Ils attendent désormais leur adversaire en quarts de finale, tandis que Mikel Merino a renforcé sa candidature pour une place de titulaire.