La photo d'un prisonnier dans une prison israélienne suscite l'indignation

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La photo d'un prisonnier dans une prison israélienne suscite l'indignation

Une photo circulant sur les réseaux sociaux, montrant un homme de Gaza allongé sur le ventre sur un lit, les mains, les yeux et le corps ligotés, a suscité de vives discussions. Face à l'ampleur de la polémique, l'armée israélienne a confirmé l'authenticité de l'image et a annoncé l'ouverture d'une enquête interne.

Les militaires ont déclaré qu'un tel traitement n'était pas conforme aux règles et aux valeurs de l'armée. Cependant, ils n'ont fourni aucune information supplémentaire sur l'identité de la personne, son lieu de détention ou les détails de l'incident. Il a été rapporté que la photo avait été initialement publiée sur Instagram avec la légende « Bonjour » en hébreu, avant que le compte ne soit supprimé peu après.

Quelque temps plus tard, Abu Nassar, un habitant de Gaza, a affirmé que l'homme sur la photo était son fils, Usama. Selon lui, il a reconnu son fils grâce aux cicatrices et aux gonflements sur son corps.

Selon la famille, Usama a été arrêté en mars dernier, lors de la trêve entre Israël et le Hamas, près de la « ligne jaune » avec son enfant âgé d'un an et demi. L'enfant a été libéré le jour même, mais ses proches affirment qu'il présentait des traces ressemblant à des brûlures sur les jambes.

Le visage d'un jeune enfant sur le point de pleurer et des ecchymoses sur ses jambes.

L'armée israélienne a rejeté ces accusations. Dans une déclaration officielle, il est indiqué que les blessures sur les jambes de l'enfant ne seraient pas dues à des cigarettes, mais pourraient être la conséquence de tirs de sommation effectués pour arrêter Usama.

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Charos
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