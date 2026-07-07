L'Espagne bat le Portugal dans les dernières minutes

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'Espagne a battu le Portugal sur le score de 1-0. L'unique but de la rencontre, disputée au Dallas Stadium d'Arlington, a été inscrit par Mikel Merino à la 90+1e minute. Les deux équipes n'ont pas réussi à ouvrir le score pendant longtemps, mais l'Espagne a intensifié sa pression en fin de match pour obtenir ce résultat décisif.

L'Espagne a davantage contrôlé le ballon tout au long de la rencontre et s'est montrée plus active en attaque. L'équipe a tiré 15 fois au but, dont 6 cadrés. Le Portugal a effectué 9 tirs, dont 3 cadrés.

L'Espagne a également dominé la possession de balle. L'équipe de Luis de la Fuente a contrôlé le ballon pendant 56 % du temps, contre 44 % pour le Portugal.

Les joueurs espagnols ont effectué 522 passes avec un taux de précision de 91 %. Le Portugal a réalisé 434 passes, dont 85 % ont atteint leur cible.

Au cours du match, le Portugal a commis 9 fautes et l'Espagne 13. Les joueurs portugais ont reçu 2 cartons jaunes, tandis qu'un joueur espagnol a été averti. Aucun carton rouge n'a été distribué.

Concernant les corners, l'Espagne a dominé 7-3. Le nombre de hors-jeu était de 2 pour le Portugal et 1 pour l'Espagne.

Ainsi, le but de Mikel Merino dans le temps additionnel a propulsé l'Espagne au tour suivant. Le Portugal, quant à lui, met fin à son parcours dans le tournoi.