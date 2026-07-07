Nasaf bat l'équipe d'Ouzbékistan U23

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Nasaf bat l'équipe d'Ouzbékistan U23

L'équipe nationale d'Ouzbékistan U23 a disputé un match amical contre Nasaf. Dans une rencontre disputée, les protégés de Ruziqul Berdiyev se sont imposés sur le score minimal de 1-0.

Le sort du match a été scellé par l'unique but inscrit en première mi-temps par Bobur Abduholiqov.

Le seul but a été marqué à la 31e minute.

Nasaf a ouvert le score à la 31e minute de jeu. L'attaquant de Qarshi, Bobur Abduholiqov, a profité de l'occasion créée pour inscrire le but de la victoire pour son équipe.

Dans les minutes restantes, les représentants de l'Ouzbékistan U23 ont tenté d'égaliser, mais la défense de Nasaf a préservé le résultat.

Résultat du match amical

Ouzbékistan U23 — Nasaf 0:1

But : Bobur Abduholiqov, 31e minute.

Composition de départ de l'Ouzbékistan U23

Maksim Murkayev, Dilshod Murtazoyev, G‘iyosjon Rizaqulov, Quvonch Xushvaqtov, Saidxon Hamidov, Ro‘ziboy Fayzullayev, Ollobergan Karimov, Ravshan Xayrullayev, Saidumarxon Saidnurullayev, Nurlan Ibraimov, Amirbek Saidov.

Remplaçants entrés en jeu

Qudratov, Rahimov, Abdullayev, Tursunmuhammadov, Ahmadjonov, Abdunabiyev, Hoshimov, Anvarov, Shodiboyev et Rayimqulov.

Ce match amical a servi de test important au staff technique pour évaluer la condition physique et le potentiel des joueurs. Nasaf a réussi à décrocher la victoire grâce à ce but.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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