Chelsea prêt à se séparer d'Alejandro Garnacho : Les Londoniens fixent le prix du transfert

Le club londonien de Chelsea prévoit un grand ménage dans son effectif lors du mercato estival. Dans le cadre des réformes menées par le nouvel entraîneur Xabi Alonso, l'ailier argentin talentueux Alejandro Garnacho devrait être mis sur la liste des transferts. Arrivé de Manchester United avec de grands espoirs, le joueur n'a pas réussi à s'imposer à Stamford Bridge. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations publiées par Football London, la direction de Chelsea est prête à écouter les offres pour le joueur de 22 ans après seulement une saison. Transféré l'année dernière pour 40 millions de livres sterling, Garnacho n'a pas prouvé qu'il pouvait être une pièce maîtresse du projet à long terme du club, bien qu'un contrat très longue durée jusqu'en 2032 ait été signé.

Une saison décevante et de l'instabilité

Bien que Garnacho ait disputé 43 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, il n'est pas devenu un membre régulier du onze de départ. Les changements d'entraîneurs et l'instabilité au sein de l'équipe ont eu un impact négatif sur son jeu. Le joueur n'a réussi à marquer que 8 buts sur toute la saison, dont un seul en Premier League.

La direction du club est préoccupée non seulement par le faible nombre de buts, mais aussi par l'instabilité générale du joueur. Selon Goal.com, Chelsea espère récupérer son investissement initial en le vendant. De plus, Manchester United doit percevoir 10 % sur la revente, ce qui oblige les Londoniens à demander un prix plus élevé.

Les clubs italiens à l'affût

Bien que les choses ne se soient pas bien passées pour Garnacho en Angleterre, sa réputation sur le marché européen reste élevée. Actuellement, des représentants de la Serie A italienne manifestent un intérêt sérieux. Notamment, Napoli, Juventus et Milan surveillent la situation de l'ailier. La Roma envisage quant à elle une option de prêt.

Cependant, la direction de Chelsea a fait savoir qu'elle rejetterait toute offre de prêt. Le club ne souhaite négocier que pour un transfert définitif. Les Londoniens sont convaincus qu'en raison de l'âge et du potentiel du joueur, un prix approprié sera proposé alors que le marché des transferts s'intensifie.

Si ce transfert se concrétise, ce sera une nouvelle tentative pour Chelsea de corriger une erreur coûteuse. Pour Garnacho, c'est une nouvelle opportunité de relancer sa carrière et de montrer son meilleur niveau. Bien qu'aucune négociation officielle n'ait encore commencé, la question devrait être réglée d'ici la fin de l'été.