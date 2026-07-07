La star du PSG Ibrahim Mbaye dans le viseur des clubs de Premier League

Après que le jeune talent du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, a exprimé son désir de quitter Paris lors du mercato estival, plusieurs clubs de premier plan de la Premier League anglaise sont entrés dans la course pour le recruter. L'ailier de 18 ans ne voit pas son avenir dans l'effectif étoilé de Luis Enrique, mais plutôt dans une autre équipe où il pourrait obtenir un temps de jeu régulier. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Mbaye a attiré l'attention des recruteurs du monde entier grâce à sa performance éclatante avec l'équipe nationale du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026. En entrant en jeu contre la France lors du match d'ouverture et en marquant un but après avoir pris le dessus sur Theo Hernandez, il est entré dans l'histoire. À 18 ans et 143 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Sénégal et le plus jeune joueur africain à marquer lors d'une Coupe du Monde.

L'intérêt des clubs anglais

Selon Foot Mercato, Tottenham et Aston Villa manifestent un intérêt sérieux pour le transfert du joueur. Les Londoniens estiment que la vitesse et le style offensif agressif de Mbaye sont parfaitement adaptés aux exigences de la Premier League. Cependant, pour le moment, Aston Villa, basé à Birmingham, se montre beaucoup plus actif sur ce dossier.

Aston Villa, dirigé par Unai Emery, vise à renforcer son effectif avec des joueurs jeunes et prometteurs. Les capacités techniques et l'expérience internationale de Mbaye pourraient être un atout majeur pour les Villans. Bien que le PSG tente de conserver son produit de l'académie, le joueur semble enclin à partir.

Actuellement, le contrat d'Ibrahim Mbaye avec le club parisien court jusqu'en juin 2028. Néanmoins, la forte concurrence en attaque au PSG et le recrutement régulier de nouvelles stars limitent les chances du jeune joueur d'intégrer l'équipe première. Après le Mondial en Amérique du Nord, Mbaye a prouvé qu'il pouvait évoluer au plus haut niveau et ne souhaite plus rester sur le banc.

Selon certaines informations, l'entourage du joueur préférerait qu'il reste à Paris pour se développer, mais Mbaye lui-même est prêt à relever de nouveaux défis. Ce mercato s'annonce difficile pour la direction du PSG, qui risque de perdre l'un de ses "titis" les plus talentueux. Goal.com confirme également que la probabilité d'un transfert du joueur en Premier League est élevée.