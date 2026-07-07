Une femme trompée par un faux « Serkan Bolat » perd 460 millions de soums

Une femme vivant à Krasnodar, en Russie, a été victime d'un escroc se faisant passer pour l'acteur turc célèbre Kerem Bürsin. En utilisant des photos et des vidéos générées par intelligence artificielle pour gagner sa confiance, le criminel lui a soutiré plus de 3 millions de roubles, soit près de 460 millions de soums.

Selon les informations, l'incident a eu lieu en 2024. Un ressortissant nigérian a contacté la femme via une messagerie, se présentant comme l'acteur Kerem Bürsin, star de la série « Sen Çal Kapımı ». Il a réussi à gagner sa confiance en envoyant des photos et des vidéos créées grâce à des technologies d'intelligence artificielle.

Après quelques échanges, l'escroc a inventé divers prétextes. Sous couvert de questions de sécurité, de confidentialité, de formalités migratoires et de frais liés à un voyage en Russie, il a demandé à la femme d'effectuer plusieurs virements bancaires.

Finalement, la victime a transféré un total de plus de 3 millions de roubles à l'escroc. Réalisant plus tard qu'elle avait été trompée, elle a porté plainte auprès des forces de l'ordre.

L'enquête a révélé que l'escroquerie avait été orchestrée par un ressortissant nigérian. Le tribunal l'a reconnu coupable et l'a condamné à 3 ans et demi de prison.

Les experts soulignent la nécessité de ne pas faire confiance aux comptes inconnus se faisant passer pour des célébrités, de se méfier de toute demande de transfert d'argent et de redoubler de vigilance à une époque où les photos et vidéos générées par IA sont de plus en plus courantes.