SK Hynix entre sur le marché boursier américain en profitant du boom de l'IA

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SK Hynix entre sur le marché boursier américain en profitant du boom de l'IA

Le géant sud-coréen des semi-conducteurs SK Hynix prévoit de coter ses actions sur une bourse américaine. Alors que la demande mondiale pour les technologies d'intelligence artificielle (AI) augmente, l'entreprise vise à accroître sa capitalisation boursière grâce à cette étape. Cette décision a été prise dans le contexte de changements majeurs dans le monde technologique et d'un besoin sans précédent de puces mémoire. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Bloomberg, SK Hynix a annoncé lundi son intention de vendre environ 17,8 millions d'actions aux États-Unis via une IPO. Si les transactions réussissent, l'entreprise devrait lever environ 28 milliards de dollars. Les investisseurs pourront détenir des actions SK Hynix via des American Depositary Receipts (ADR) sans avoir à négocier directement sur une bourse étrangère. Chaque ADR équivaudra à un dixième d'une action ordinaire.

L'intelligence artificielle et l'ère du « RAMageddon »

Actuellement, sur le marché mondial, la demande de mémoire à large bande passante (HBM), de DRAM et de puces NAND, nécessaires au fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle, dépasse largement l'offre. Les experts appellent cette situation le « RAMageddon ». En raison de l'expansion des centres de données AI par des géants technologiques comme Amazon, Microsoft, Google et Oracle, une pénurie de puces mémoire est apparue.

Cette pénurie se fait sentir non seulement au niveau industriel, mais aussi pour les consommateurs ordinaires. Par exemple, la direction d'Apple a annoncé qu'elle était contrainte d'augmenter les prix des ordinateurs Mac et des tablettes iPad en raison de la pénurie de puces. SK Hynix vise précisément à combler ce vide et à renforcer sa part de marché.

Indicateurs financiers et investissements risqués

L'année en cours a été extrêmement fructueuse pour SK Hynix. Le chiffre d'affaires de l'entreprise au premier trimestre a augmenté de près de 200 % par rapport à la même période de l'année dernière, et le prix de ses actions a grimpé de 260 % depuis le début de l'année. À titre de comparaison, les actions de son concurrent américain le plus proche, Micron, ont augmenté de 700 % au cours de l'année dernière, la valeur de l'entreprise dépassant 1 000 milliards de dollars.

Les entreprises technologiques sud-coréennes, notamment SK Hynix et Samsung, se sont engagées à investir plus de 550 milliards de dollars pour accroître leurs capacités de production. Cependant, cela pourrait être une étape très risquée. Il existe un risque que, d'ici la fin de la construction des nouvelles usines, la conjoncture du marché change et que les prix chutent brutalement si l'offre dépasse la demande.

Néanmoins, les analystes de Wall Street et les investisseurs recherchent de nouvelles entreprises susceptibles de connaître un succès similaire à celui de NVIDIA. SK Hynix est considérée comme l'une de ces candidates prometteuses. Le prix des actions sera fixé jeudi et le début des transactions sur les bourses américaines est prévu pour vendredi.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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