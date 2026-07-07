Ronaldo et Yamal : L'image emblématique du match entre l'Espagne et le Portugal

Deux générations de football dans un seul cadre.

La star portugaise Cristiano Ronaldo a 41 ans, tandis que le jeune attaquant espagnol Lamine Yamal en a 18. Il y a plus de 22 ans d'écart entre leurs dates de naissance.

Ronaldo est né le 5 février 1985 et Yamal le 13 juillet 2007. Ainsi, leur différence d'âge exacte est de 22 ans, 5 mois et 8 jours.

Lorsque Yamal est né, la carrière professionnelle de Ronaldo avait déjà commencé ; il jouait pour Manchester United et l'équipe nationale du Portugal. Des années plus tard, le jeune joueur est apparu sur le devant de la scène et ils se sont rencontrés sur le terrain lors d'un match entre l'Espagne et le Portugal.

Le temps passe vite dans le football. Mais le fait que Ronaldo joue toujours à un haut niveau à 41 ans et que Yamal soit déjà devenu l'un des leaders de son équipe nationale à 18 ans donne à cette image une signification particulière.