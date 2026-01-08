Coupe du Monde 2026 1/8 de finale : La Belgique écrase les États-Unis et se qualifie pour les quarts

En 1/8 de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de Belgique a battu les États-Unis 4-1 et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition.

Lors de la rencontre disputée à Seattle, les Européens ont été très efficaces en attaque. Charles De Ketelaere a inscrit un doublé, tandis que Hans Vanaken et Romelu Lukaku ont également trouvé le chemin des filets.

De Ketelaere, héros du match

La Belgique a ouvert le score à la 9e minute. De Ketelaere a conclu une attaque rapide pour donner l'avantage à son équipe.

Les États-Unis ont égalisé à la 31e minute grâce à un but de Malik Tillman. Cependant, seulement deux minutes plus tard, De Ketelaere a marqué à nouveau, signant un doublé.

Vanaken et Lukaku scellent la victoire

En seconde période, la Belgique a accentué sa domination. À la 57e minute, Hans Vanaken a porté le score à 3-1.

Dans les dernières minutes du match, Romelu Lukaku, entré en jeu, a marqué pour fixer le résultat final à 4-1.

Les États-Unis font leurs adieux au Mondial

Les hôtes ont eu du mal à contenir les attaques adverses. Bien que le but de Tillman ait donné de l'espoir aux États-Unis, la Belgique a repris l'avantage rapidement et a gardé le contrôle du match.

Ainsi, les États-Unis terminent leur parcours à la Coupe du Monde 2026 en 1/8 de finale.

Le prochain adversaire de la Belgique est l'Espagne

La Belgique affrontera l'Espagne en quarts de finale. L'Espagne avait éliminé le Portugal lors du tour précédent.

Coupe du Monde 2026. 1/8 de finale

États-Unis — Belgique 1:4

Buts : Tillman, 31 — De Ketelaere, 9, 33 ; Vanaken, 57 ; Lukaku, 90+3.

Avertissements : McKennie, 35 ; Tillman, 69.

La Belgique a fait une déclaration de force à Seattle. Un défi encore plus difficile attend désormais les Belges face à l'Espagne.