Cristiano Ronaldo exprime ses émotions après le match contre l'Espagne

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Cristiano Ronaldo exprime ses émotions après le match contre l'Espagne

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a exprimé ses émotions après le match contre l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le Portugal s'est incliné 0-1 et a mis fin à son parcours dans le mondial. Ronaldo a souligné qu'il avait tout donné pour l'équipe nationale et qu'il avait la conscience tranquille.

« J'ai remporté trois trophées pour le Portugal »

Ronaldo a évoqué sa place au sein de l'équipe nationale et sa contribution au football de son pays.

« J'ai tout donné. J'ai remporté trois trophées pour le Portugal. Avant moi, le Portugal n'avait aucun titre », a-t-il déclaré.

Selon l'attaquant, il a mis tout en œuvre pour accomplir les objectifs qu'il s'était fixés avec l'équipe nationale.

Il a souligné l'importance de l'Euro 2016

Parmi les trophées remportés avec le Portugal, Ronaldo a désigné le titre de l'Euro 2016 comme la réussite la plus importante.

« Le trophée de l'Euro 2016 est le plus important remporté par l'équipe nationale. Pour être honnête, pour moi, son importance est égale à celle d'une victoire en Coupe du Monde », a déclaré l'attaquant.

Le Portugal était devenu champion d'Europe pour la première fois lors de ce tournoi.

L'Espagne a stoppé le Portugal

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le Portugal a affronté l'Espagne.

Dans un match intense, les Espagnols se sont imposés 1-0 et se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Portugal quitte la compétition.

« Demain est un nouveau jour »

Ronaldo a conclu son message d'après-match avec des mots calmes mais émouvants.

« Je quitte l'équipe avec la conscience tranquille. J'ai tout donné. Demain est un nouveau jour. La vie continue », a-t-il dit.

Ces mots sont perçus comme un signe de la fin de la carrière internationale de la star portugaise. Même si l'ère de Ronaldo en sélection se termine, l'empreinte qu'il a laissée dans le football portugais ne sera pas oubliée de sitôt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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