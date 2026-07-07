Sélectionneur des États-Unis : « Nous étions absents face à la Belgique »

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Sélectionneur des États-Unis : « Nous étions absents face à la Belgique »

Le sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis, Mauricio Pochettino, s'est exprimé ouvertement sur les raisons de la défaite après le match contre la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Les États-Unis ont été éliminés du Mondial après une défaite 1-4. Le technicien argentin a souligné que l'équipe semblait mal préparée et a assumé l'entière responsabilité du résultat.

« Nous n'étions pas dans le match dès le début »

Selon Pochettino, les États-Unis n'ont pas réussi à imposer leur jeu dès les premières minutes de la rencontre.

« Tout le monde l'a vu, nous n'étions pas dans le match dès le début. C'est comme si nous étions absents sur le terrain », a-t-il déclaré.

Bien que les États-Unis aient égalisé à 1-1, ils ont encaissé un nouveau but dès l'action suivante, perdant ainsi le contrôle du match au profit de l'adversaire.

« La Belgique était plus forte que nous »

Le coach américain a reconnu la supériorité de l'adversaire et a affirmé ne pas vouloir chercher d'excuses.

« Félicitations à l'équipe nationale de Belgique, ils étaient plus forts que nous. Ce n'était pas notre jour. Il n'y a pas besoin de chercher des excuses », a déclaré Pochettino.

Selon lui, les États-Unis n'ont pas réussi à afficher un niveau de jeu conforme à leurs capacités.

L'équipe doit tirer des leçons de cette défaite

Pochettino a déclaré que la priorité est désormais d'analyser le match en profondeur et de comprendre pourquoi l'équipe n'était pas aussi prête que lors des rencontres précédentes.

« Nous devons apprendre. C'est un processus d'analyse, de réflexion et de compréhension sur les raisons pour lesquelles nous n'étions pas aussi préparés que pour les autres matchs », a ajouté l'entraîneur.

Il a souligné que si plusieurs facteurs peuvent expliquer la défaite, la réponse la plus simple est que ni l'aspect collectif ni l'aspect individuel n'ont fonctionné ce jour-là.

« J'assume la responsabilité »

Au lieu de blâmer son équipe, Pochettino a personnellement assumé la responsabilité de l'échec.

« J'en assume la responsabilité. Nous devons analyser la situation en profondeur et comprendre que ce n'est ni notre jeu habituel, ni notre style », a-t-il conclu.

Cette lourde défaite face à la Belgique marque la fin du parcours des États-Unis dans ce Mondial. L'équipe doit désormais se tourner vers une analyse sérieuse.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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