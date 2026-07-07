La fin de l'ère Netflix : pourquoi la culture du binge-watching est en crise

Netflix, qui a autrefois popularisé la tradition du binge-watching à travers le monde, est aujourd'hui confronté à de sérieux problèmes. Les dernières données montrent que les spectateurs quittent la plateforme sans attendre la sortie de la deuxième saison de leurs séries préférées. Cette situation témoigne non seulement de la qualité du contenu, mais aussi d'une transformation profonde de la culture de consommation numérique moderne. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon un rapport publié par Bloomberg, le désintérêt des utilisateurs pour les émissions populaires est lié à plusieurs facteurs. Premièrement, Netflix annule de nombreux projets de manière inattendue, et deuxièmement, les pauses entre les saisons deviennent trop longues. Surtout, la plateforme s'est concentrée sur la production de contenu basée sur des algorithmes, reléguant l'art et l'approche créative au second plan. Cela entraîne une perte d'attachement émotionnel des spectateurs envers les projets.

Victoire sur la télévision traditionnelle et nouveaux concurrents

Lorsque Netflix a diffusé tous les épisodes de la série "House of Cards" en une seule journée en 2013, ce fut une véritable révolution. La possibilité de regarder sans publicité et sans attente hebdomadaire a captivé les gens devant leurs écrans. À l'époque, le principal concurrent de l'entreprise était la télévision par câble traditionnelle. En 2025, selon les données de Nielsen, les formats de streaming ont surpassé pour la première fois la télévision hertzienne et par câble, remportant une victoire absolue. Cependant, cette victoire n'a pas apporté de tranquillité à Netflix.

Aujourd'hui, Netflix ne rivalise plus avec la télévision traditionnelle, mais avec des plateformes de vidéos courtes comme TikTok, YouTube et Reels. L'utilisateur moderne préfère les vidéos courtes infinies et gratuites plutôt que de consacrer des heures à une série. Cela rend le modèle du "binge-watching" obsolète et dépassé.

Quand les chiffres parlent : le leadership de YouTube et TikTok

Selon les statistiques fournies par les analystes d'eMarketer, le temps passé par les utilisateurs sur TikTok a presque égalé celui de Netflix. Selon le Financial Times, à l'échelle mondiale, les utilisateurs de TikTok passent en moyenne 95 minutes par jour sur cette application. Ce chiffre est supérieur à celui de n'importe quel réseau social ou service de streaming.

Ce qui complique encore la situation, c'est que selon le rapport Digital i, YouTube a dépassé Netflix en 2025 en termes de durée de visionnage quotidienne. Alors que les utilisateurs de YouTube regardent en moyenne 99,1 minutes de vidéo par jour, le chiffre pour Netflix est de 93,4 minutes. Le fait que YouTube combine à la fois des vidéos courtes (Shorts) et des formats longs lui confère un avantage majeur.

Reconnaissant ce risque existentiel, la direction de Netflix a commencé à apporter des modifications à la conception de ses produits. En particulier, un flux vertical de style TikTok est apparu sur la plateforme en avril. Grâce à cela, l'entreprise tente de présenter rapidement aux utilisateurs de nouveaux contenus et de retenir leur attention. Cependant, seul le temps nous dira si la guerre des algorithmes sera efficace.