La série Redmi Turbo 5 bat des records : plus de 2 millions de smartphones vendus en six mois

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La série Redmi Turbo 5 bat des records : plus de 2 millions de smartphones vendus en six mois

Redmi, sous-marque de Xiaomi, a réussi à faire sensation sur le marché avec sa gamme de smartphones Turbo 5. Selon de nouvelles données, cette série a gagné la confiance de millions d'utilisateurs en peu de temps depuis son lancement, devenant l'un des projets les plus réussis de l'entreprise. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le rapport d'Ixbt.com, à la fin de la 26e semaine de 2026 (au 22-28 juin), les ventes totales de la série Redmi Turbo 5 ont dépassé les 2,004 millions d'unités. Il est remarquable qu'il n'ait fallu que six mois aux appareils pour atteindre ce résultat. Ce chiffre démontre la solidité de la position de la marque malgré la forte concurrence sur le segment des smartphones de milieu de gamme.

Capacités techniques et facteurs de succès

La gamme Redmi Turbo 5 a été présentée pour la première fois en janvier 2026. Cette série comprend deux modèles principaux : le Redmi Turbo 5 standard et le Redmi Turbo 5 Max, plus puissant. Les deux smartphones sont considérés comme l'un des meilleurs choix pour les utilisateurs en termes de rapport performance-prix.

Techniquement, les appareils présentent des caractéristiques assez avancées. En particulier, le modèle de base Redmi Turbo 5 fonctionne sur la base du cristal MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Son « grand frère », le Redmi Turbo 5 Max, est équipé du processeur Dimensity 9500s encore plus puissant. Ces puces garantissent que les smartphones fonctionnent à grande vitesse non seulement dans les tâches quotidiennes, mais aussi dans les jeux lourds et les applications complexes.

Les produits de la marque Redmi sont traditionnellement très demandés sur le marché des smartphones en Ouzbékistan. Le succès mondial de la série Turbo 5 est également intéressant pour les acheteurs locaux, car ces modèles se distinguent par leur prix abordable et leurs caractéristiques dignes d'un flagship. De tels chiffres de vente élevés auront sans aucun doute un impact positif sur les plans de la marque en matière de mise à jour logicielle et d'amélioration du service après-vente.

Le rapport révèle également des données sur les ventes de la gamme Redmi K90, ce qui démontre la tendance à la croissance globale de l'écosystème Xiaomi. Selon les experts, le succès de la série Redmi Turbo 5 est lié à la popularité croissante des plateformes MediaTek et à la demande croissante des utilisateurs pour des appareils de milieu de gamme dotés de hautes performances.

D'ici la fin de l'année, les ventes de cette série devraient encore augmenter. Actuellement, l'entreprise travaille à l'introduction de nouvelles couleurs et configurations de mémoire afin de consolider ce succès, ce qui pourrait élargir encore davantage la base d'acheteurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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