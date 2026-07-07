Rudi Garcia : « La Belgique a montré qu'elle est une grande nation de football »

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique, Rudi Garcia, a salué la performance de son équipe après la large victoire 4-1 contre les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le technicien a souligné que les joueurs ont parfaitement respecté le plan de jeu et a exprimé sa gratitude envers les supporters belges qui sont restés éveillés toute la nuit pour soutenir l'équipe.

« Vous pouvez être fiers de votre équipe »

Rudi Garcia a dédié ses premiers mots après le match aux supporters en Belgique.

« Il est 4h00 du matin en Belgique. Je tiens à remercier tous les Belges qui nous ont soutenus sans dormir. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers de votre équipe », a-t-il déclaré.

Selon l'entraîneur, l'équipe a justifié la confiance des supporters par une victoire éclatante et un jeu convaincant.

La Belgique a parfaitement respecté le plan

Contre les États-Unis, la Belgique a produit un football offensif et discipliné, battant son adversaire sur un score large.

« Aujourd'hui, nous avons montré que la Belgique est une grande nation de football. Nous avons réalisé un match exceptionnel et suivi notre plan à la lettre », a affirmé Garcia.

Selon lui, les joueurs ont exécuté les consignes du staff technique à un haut niveau tout au long de la rencontre.

La blessure d'Onana suscite l'inquiétude

Le seul point négatif pour la Belgique lors de ce match victorieux a été la blessure d'Onana.

« Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais je pense que sa blessure est sérieuse », a déclaré l'entraîneur.

L'état du joueur sera déterminé après des examens médicaux. Sa participation au prochain match reste incertaine.

Un test face à l'Espagne en perspective

Après avoir battu les États-Unis 4-1, la Belgique affrontera l'Espagne en quarts de finale.

Les hommes de Rudi Garcia ont frappé fort en huitièmes de finale. Désormais, les Belges doivent prouver leur valeur une fois de plus face à l'Espagne, l'un des favoris pour le titre.