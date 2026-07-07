La nouvelle fusée réutilisable chinoise Long March 10B arrive sur le pas de tir

La Chine a franchi une nouvelle étape majeure dans l'exploration spatiale. La toute nouvelle fusée réutilisable Long March 10B (CZ-10B) du pays a été installée sur le complexe de lancement n° 2 du cosmodrome commercial de Wenchang. Cette fusée est cruciale dans la stratégie chinoise visant à réduire les coûts de lancement et à concurrencer des entreprises comme SpaceX. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La Long March 10B attire l'attention des experts du secteur par ses caractéristiques techniques. Il s'agit du premier lanceur réutilisable à deux étages fonctionnant au carburant liquide, avec un bloc central de 5 mètres de diamètre. Sa hauteur est d'environ 70 mètres et sa masse totale au décollage est de 540 tonnes. Le premier étage est équipé de sept moteurs oxygène-kérosène, chacun fournissant 120 tonnes de poussée.

Innovation technologique : Récupération par filet

Selon les informations d'ixbt.com, l'aspect le plus unique de la fusée Long March 10B est son système d'atterrissage. Contrairement aux fusées Falcon 9 de SpaceX dirigées par Elon Musk, la fusée chinoise ne possède pas de pieds d'atterrissage. Au lieu de cela, après avoir livré sa charge utile dans l'espace, le premier étage effectue une rentrée contrôlée et est récupéré à l'aide d'un filet géant sur une plateforme maritime spéciale appelée Navigator.

Cette approche permet de réduire considérablement le poids de la fusée. Le poids économisé en abandonnant les pieds d'atterrissage est réorienté vers une capacité de charge utile accrue. Le navire Navigator mesure 144 mètres de long, possède un déplacement de 25 000 tonnes et est équipé d'un système de positionnement dynamique DP2 pour ces opérations complexes.

En termes de capacité de charge, la Long March 10B peut rivaliser directement avec la Falcon 9. En mode entièrement réutilisable, elle est capable de placer au moins 16 tonnes en orbite terrestre basse et jusqu'à 11 tonnes en orbite héliosynchrone (à 900 km d'altitude). Ces performances confèrent à la Chine un avantage majeur sur le marché des satellites commerciaux.

Programme lunaire et plans futurs

Le premier vol d'essai de cette fusée est prévu entre le 10 et le 13 juillet de cette année. Si les tests sont concluants, la Chine deviendra le deuxième pays au monde à maîtriser la technologie des fusées réutilisables de classe moyenne. Cela pourrait modifier l'équilibre des forces dans l'industrie spatiale mondiale.

Il convient de noter que le projet Long March 10B ne se limite pas au transport de fret. Ces développements servent de base au programme lunaire habité de la Chine prévu d'ici 2030. L'expérience acquise avec les composants réutilisables de la fusée devrait être utilisée pour envoyer des taïkonautes sur la surface lunaire à l'avenir.