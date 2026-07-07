Cristiano Ronaldo : « Je pars avec la conscience tranquille »

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Cristiano Ronaldo : « Je pars avec la conscience tranquille »

Après la défaite contre l'Espagne, Cristiano Ronaldo a réagi à l'élimination du Portugal de la Coupe du Monde.

Il a souligné avoir donné tout ce qu'il avait durant la compétition.

« J'ai tout donné. Je pars avec la conscience tranquille. Parfois on gagne, parfois on perd », a déclaré Ronaldo.

Le joueur de 41 ans a rappelé avoir remporté trois trophées avec l'équipe nationale du Portugal. Il a ajouté que ces résultats lui procurent fierté et satisfaction.

Ronaldo a également annoncé la fin de sa carrière en Coupe du Monde.

« C'était ma dernière Coupe du Monde. Maintenant, je vais pouvoir passer du temps avec ma famille et réfléchir à mes prochaines décisions », a-t-il dit.

Le leader portugais a affirmé que l'équipe n'avait pas démérité face à l'Espagne, tout en admettant qu'elle aurait pu être plus efficace dans les moments décisifs.

« Nous avons bien joué, le collectif était bon. Mais l'Espagne est l'une des meilleures équipes. Ils peuvent atteindre la finale », a confié Ronaldo.

Il a exprimé ses regrets de quitter la compétition sur une défaite, mais a réitéré avoir tout donné pour son équipe nationale.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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