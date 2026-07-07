Rodri admet son erreur lors du match contre le Portugal

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Rodri admet son erreur lors du match contre le Portugal

Le joueur de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, a présenté ses excuses à Bernardo Silva pour son comportement lors du match contre le Portugal.

Il a admis qu'il avait eu tort de célébrer après que le milieu de terrain portugais ait manqué une occasion.

Rodri a déclaré à ce sujet : « Je tiens à m'excuser auprès de Bernardo pour avoir célébré le fait qu'il n'ait pas réussi à marquer. J'ai tort sur ce point. »

Le huitième de finale entre l'Espagne et le Portugal a été très disputé. Le sort du match a été scellé par un but de Mikel Merino à la 90+1e minute.

Les statistiques montrent que l'Espagne a effectué 15 tirs contre 10 pour le Portugal. Les Espagnols ont également dominé en termes de tirs cadrés. Après le match, Rodri a reconnu son geste envers son adversaire et a présenté des excuses publiques.

EspagnePortugalRodriBernardo SilvaMikel Merino
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Nodirbek Razzokov
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