Messi voulait voir Vozinha à l'Inter Miami

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Messi voulait voir Vozinha à l'Inter Miami

Les détails de la conversation d'après-match entre le gardien de l'équipe nationale du Cap-Vert, Vozinha, et le capitaine argentin Lionel Messi ont été révélés.

Il est rapporté que Messi a confié au gardien expérimenté qu'il serait ravi de le voir rejoindre l'effectif de l'Inter Miami. L'ancien milieu de terrain du Milan, Rodney Strasser, a partagé cette information sur ses réseaux sociaux.

Messi a exprimé des mots chaleureux envers Vozinha

Selon Strasser, Messi a discuté avec Vozinha après le match entre l'Argentine et le Cap-Vert.

C'est lors de cet échange que la star argentine aurait exprimé son souhait de voir le gardien intégrer l'Inter Miami.

Ces propos témoignent de la haute estime accordée aux performances solides de Vozinha lors de la Coupe du Monde.

À la recherche d'un nouveau club avant le tournoi

Rodney Strasser a révélé qu'avant le début du Mondial, Vozinha lui avait demandé de l'aider à trouver un nouveau club.

Cependant, l'ancien joueur a conseillé au gardien de ne pas trop se soucier des transferts et de se concentrer pleinement sur la Coupe du Monde.

Désormais, les prestations de Vozinha durant le tournoi ont intensifié les rumeurs concernant son avenir.

« Le meilleur gardien du Mondial »

Strasser a également affirmé qu'il considère Vozinha comme le meilleur gardien de la Coupe du Monde 2026.

Le représentant du Cap-Vert a attiré l'attention des fans grâce à ses arrêts décisifs et sa régularité tout au long du tournoi.

Il a été rapporté précédemment qu'il avait établi un record historique parmi les gardiens en termes de nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux.

L'option Inter Miami suscite le débat

Pour l'instant, il n'y a aucune information indiquant que les paroles de Messi constituent une offre de transfert officielle.

Néanmoins, l'intérêt d'une légende du football mondial a accru l'attention autour de Vozinha. Hier à la recherche d'un club, aujourd'hui sous les projecteurs de Messi : dans le football, un seul tournoi peut parfois changer toute une carrière.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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