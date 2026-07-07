Khabib désigne de la Fuente comme le meilleur entraîneur de la Coupe du Monde 2026

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Khabib désigne de la Fuente comme le meilleur entraîneur de la Coupe du Monde 2026

L'ancien champion poids légers de l'UFC, Khabib Nurmagomedov, a réagi à la victoire de l'Espagne sur le Portugal lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

L'Espagne s'est imposée 1-0 et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Selon Khabib, l'entraîneur Luis de la Fuente a joué un rôle majeur dans ce résultat.

« De la Fuente est le meilleur entraîneur du Mondial »

Khabib a fait l'éloge du travail du sélectionneur espagnol.

« L'Espagne a un entraîneur fantastique. À mon avis, de la Fuente est le meilleur entraîneur de ce Mondial », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

L'ancien champion de l'UFC a souligné que les Espagnols prouvent tout au long du tournoi qu'ils forment une équipe bien structurée et disciplinée.

L'Espagne a montré sa force une fois de plus

Khabib a noté que le match contre le Portugal a démontré une fois de plus le potentiel collectif de l'Espagne.

« Les Espagnols ont prouvé une fois de plus qu'ils sont une équipe très bien structurée », a déclaré Nurmagomedov.

Bien que l'Espagne ait gagné par la plus petite des marges, elle a été solide en défense, ne laissant aucune chance au Portugal de marquer.

Aucun but encaissé en cinq matchs

Khabib a également attiré l'attention sur la performance défensive de l'Espagne.

« Il faut noter qu'ils n'ont pas encore encaissé le moindre but en cinq matchs », a-t-il écrit.

Cette statistique fait de l'Espagne l'une des équipes les plus solides défensivement de la Coupe du Monde 2026.

Le prochain adversaire en quart de finale est la Belgique

L'équipe nationale d'Espagne affrontera la Belgique en quart de finale.

Le match aura lieu le 10 juillet. Après avoir stoppé le Portugal, les hommes de de la Fuente font face à un nouveau test sérieux contre une Belgique très dangereuse en attaque.

Khabib NurmagomedovLuis de la FuenteCoupe du Monde 2026EspagneFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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