À qui a finalement été remis le chapan karakalpak destiné à Cristiano Ronaldo ?

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À qui a finalement été remis le chapan karakalpak destiné à Cristiano Ronaldo ?

Le chapan traditionnel et le tapis tissé à la main, spécialement confectionnés par des artisans du Karakalpakstan pour la star mondiale du football Cristiano Ronaldo, ont été remis à sa famille. Bien que le cadeau n'ait pas été remis au joueur lui-même, il a été transmis à son fils, Cristiano Junior.

Le projet a été réalisé en collaboration par le blogueur karakalpak Ahmet Tajetdinov et le blogueur de Tachkent Zafarjon. Ils se sont rendus en Arabie saoudite dans le but de remettre personnellement le cadeau. Cependant, pour des raisons de sécurité, une rencontre avec Ronaldo n'a pas été possible.

Par la suite, les blogueurs ont cherché un moyen de transmettre le cadeau aux proches du joueur. Ils ont d'abord présenté le chapan et le tapis à l'administration du stade et au personnel entourant Ronaldo. Après une évaluation positive, le cadeau a été placé dans la voiture de Cristiano Junior par ses gardes du corps et remis à sa famille.

Ce chapan, orné de motifs nationaux, a été réalisé par la célèbre créatrice du Karakalpakstan, Indira Jumabayeva. Selon elle, le vêtement a été créé sur la base de la couleur blanche, chère à Ronaldo, et intègre des motifs nationaux caractéristiques de six ethnies différentes.

La créatrice a souligné que concevoir un vêtement national pour une personnalité aussi influente représentait une grande responsabilité. Le projet a été réalisé en peu de temps, chaque détail du chapan ayant fait l'objet d'une attention particulière.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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