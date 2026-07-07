Cristiano Ronaldo met fin à sa carrière en Coupe du Monde

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a disputé son dernier match en Coupe du Monde. Après la défaite contre l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, il a confirmé que ce tournoi était le dernier de sa carrière mondiale.

Ainsi, l'un des attaquants les plus célèbres de l'histoire du football fait ses adieux aux Coupes du Monde sans avoir pu remporter le titre de champion du monde.

Les statistiques de Ronaldo en Coupe du Monde

Cristiano Ronaldo a disputé un total de 27 rencontres en Coupe du Monde.

Ses statistiques globales :

matchs — 27 ;

buts — 11 ;

passes décisives — 2 ;

cartons jaunes — 4.

Ces résultats assurent à l'attaquant portugais de rester l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire des Coupes du Monde.

L'Espagne a mis le point final

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le Portugal a affronté l'Espagne.

Dans un match intense, les Espagnols se sont imposés 1-0 et se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Portugal, mené par Ronaldo, quitte le tournoi.

« C'était ma dernière Coupe du Monde »

Après la rencontre, Ronaldo a annoncé que la Coupe du Monde 2026 était la dernière de sa carrière de joueur.

Avec cette décision, son parcours en Coupe du Monde est officiellement terminé. Ronaldo a marqué 11 buts en Coupe du Monde, mais n'a pas pu atteindre le trophée suprême.

La Coupe du Monde 2026 se poursuit

La Coupe du Monde 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le champion en titre du tournoi est l'équipe nationale d'Argentine.

Ronaldo n'a pas pu soulever la Coupe du Monde, mais son empreinte, ses buts et ses records resteront gravés dans l'histoire du football.