Unai Simón écrit l'histoire de la Coupe du Monde

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Unai Simón écrit l'histoire de la Coupe du Monde

Le gardien de l'équipe nationale d'Espagne, Unai Simón, a terminé le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 contre le Portugal sans encaisser de but.

Après la victoire 1-0 de l'Espagne, Simón a atteint un résultat qu'aucun autre gardien n'avait réussi dans l'histoire des Coupes du Monde.

Sixième « clean sheet » consécutif

Selon Sportstar, Unai Simón est devenu le premier gardien de l'histoire des phases finales de Coupe du Monde à garder sa cage inviolée pendant six matchs consécutifs.

Ce record démontre une fois de plus la régularité du gardien espagnol et la solidité défensive de son équipe.

Le record de 36 ans de Zenga est battu

Le précédent meilleur résultat appartenait au légendaire gardien de l'équipe d'Italie, Walter Zenga.

Il avait enchaîné cinq matchs sans encaisser de but lors de la Coupe du Monde 1990. Simón a surpassé cette performance lors du match contre le Portugal.

Le Portugal n'a pas réussi à franchir l'obstacle

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne a battu le Portugal 1-0.

Les joueurs portugais n'ont pas réussi à tromper la vigilance de Simón durant la rencontre. Ainsi, la série historique du gardien espagnol atteint désormais six matchs.

Les statistiques de Simón en sélection

Unai Simón a disputé un total de 63 matchs avec l'équipe nationale d'Espagne.

Ses statistiques globales :

  • matchs joués : 63 ;

  • buts encaissés : 48 ;

  • « clean sheets » : 29.

Simón n'est plus seulement le gardien titulaire de l'Espagne, il est devenu un portier ayant établi une nouvelle référence dans l'histoire de la Coupe du Monde.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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