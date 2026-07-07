Opta désigne l'Argentine comme grand favori face à l'Égypte

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Opta désigne l'Argentine comme grand favori face à l'Égypte

Le superordinateur d'Opta Analyst a calculé les probabilités avant le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Égypte.

Selon l'analyse, les chances de victoire du champion du monde en titre dans le temps réglementaire sont estimées à près de six fois supérieures à celles de son adversaire.

L'Argentine se voit accorder 69,6 % de chances

D'après les calculs d'Opta, la probabilité que l'équipe nationale d'Argentine gagne dans les 90 minutes 69,6 %est estimée à ce niveau.

Ce chiffre fait des Sud-Américains les grands favoris de la rencontre.

Les chances de l'Égypte sont de 11,5 %

La probabilité que l'équipe nationale d'Égypte gagne dans le temps réglementaire 11,5 %est estimée à ce chiffre.

Néanmoins, l'Égypte, qui a éliminé l'Australie aux tirs au but, a déjà prouvé qu'elle était capable de créer la surprise lors des phases à élimination directe.

La possibilité d'une prolongation existe également

La probabilité que le match se termine par un match nul dans le temps réglementaire et se poursuive en prolongation ou aux tirs au but 18,9 %est estimée à ce niveau.

Les prédictions d'Opta sont les suivantes :

  • Victoire de l'Argentine — 69,6 % ;

  • Victoire de l'Égypte — 11,5 % ;

  • Match nul et prolongation — 18,9 %.

L'Argentine a réalisé un parcours parfait en phase de groupes

L'Argentine a terminé première du groupe J avec 9 points en trois matchs, se qualifiant ainsi pour les phases finales.

En seizièmes de finale, l'équipe menée par Lionel Messi a battu le Cap-Vert 3-2 après prolongation.

L'Égypte s'est qualifiée aux tirs au but

L'Égypte a terminé deuxième du groupe G avec 5 points.

En seizièmes de finale, les représentants africains ont fait match nul 1-1 contre l'Australie après le temps réglementaire et la prolongation, avant de s'imposer 4-2 aux tirs au but.

Les chiffres sont en faveur de l'Argentine. Mais en phase à élimination directe, le statut de favori ne vaut que jusqu'au coup d'envoi.

ArgentineÉgypteLionel MessiOptaCap-Vert
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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