Netflix change de stratégie : la plateforme intègre des vidéos courtes

Netflix, la plus grande plateforme de streaming au monde, a décidé d'élargir son offre de contenu en raison de l'évolution des habitudes de visionnage des utilisateurs. L'entreprise propose désormais non seulement des séries et des films, mais aussi des contenus vidéo courts produits par des éditeurs de renommée mondiale. Cette étape marque un léger éloignement du modèle traditionnel de "binge-watching" (visionnage en rafale) de la plateforme pour s'adapter aux tendances actuelles des médias numériques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Dans le cadre de ce projet, Netflix a signé des accords de partenariat avec de grands groupes médiatiques tels que BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines et Penske Media. Comme l'ont rapporté Variety et Billboard, depuis le 3 août, les abonnés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie ont accès à des vidéos exclusives de marques telles que Variety, Rolling Stone, Billboard et Indiewire. La durée des vidéos varie de 2 à 20 minutes et elles se concentrent principalement sur l'actualité du show-business, le style de vie et des tutoriels.

Concurrence avec YouTube et TikTok

Selon les analystes de Bloomberg, Netflix est désormais en concurrence directe non seulement avec les chaînes de télévision traditionnelles, mais aussi avec des plateformes comme YouTube et TikTok. Les consommateurs, en particulier la jeune génération, préfèrent des vidéos courtes et rapides pendant les pauses entre les longues séries. Grâce à ces nouveaux partenariats, Netflix vise à retenir son audience plus longtemps sur la plateforme et à combler le vide entre les saisons des séries.

La liste des nouveaux contenus publiés sur la plateforme comprend les projets populaires suivants :

La série "30 Questions" de BuzzFeed Celeb ;

L'émission populaire "Lie Detector" produite par Vanity Fair ;

Le projet "24 Hrs With" du magazine Billboard consacré à la vie des stars ;

Des vidéos exclusives sur la mode et la beauté des magazines Vogue et Elle.

John Derderian, vice-président de Netflix, souligne que les utilisateurs ne veulent pas seulement regarder des films, mais aussi en savoir plus sur leurs personnages et sujets préférés. Ces partenariats servent à approfondir l'intérêt des fans et à répondre à leurs besoins quotidiens. Si cette expérience s'avère concluante, l'entreprise pourrait à l'avenir produire elle-même ce type de contenu court dans ses propres studios.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car Netflix, en tant que plateforme mondiale, met régulièrement à jour son interface et sa base de contenu. Bien que cette fonctionnalité ne soit actuellement disponible que dans certains pays, une expansion régionale est prévue prochainement. Cela permettra aux spectateurs locaux de regarder des émissions courtes et de qualité avec des stars mondiales dans le cadre d'un abonnement unique.

Ces dernières années, Netflix a également développé activement les diffusions en direct, les jeux vidéo et les podcasts vidéo. Cette stratégie confirme l'objectif de la plateforme de devenir un centre de divertissement universel plutôt qu'un simple cinéma. Les experts considèrent cette nouveauté comme un test à faible risque mais à fort potentiel pour Netflix.