Coupe du Monde 2026 : L'Argentine réalise une super remontada contre l'Égypte et se qualifie pour les quarts

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Coupe du Monde 2026 : L'Argentine réalise une super remontada contre l'Égypte et se qualifie pour les quarts

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Argentine a battu l'Égypte de manière spectaculaire. Menés de deux buts, les champions en titre ont marqué trois fois dans les 12 dernières minutes pour s'imposer 3-2.

Le but décisif a été inscrit à la 90+3e minute par Enzo Fernández.

L'Égypte a choqué l'Argentine

À la 15e minute, Ibrahim a ouvert le score pour donner l'avantage à l'Égypte.

À la 21e minute, l'Argentine a eu l'occasion d'égaliser, mais Lionel Messi a manqué son penalty.

À la 67e minute, Zizo a marqué le deuxième but, renforçant l'avance de l'Égypte — 0-2.

Romero a lancé la remontada

L'Argentine a intensifié sa pression dans la dernière partie du match.

À la 79e minute, Cristian Romero a réduit l'écart. Quatre minutes plus tard, Messi a égalisé d'une frappe précise — 2-2.

Les champions en titre ne se sont pas arrêtés là et ont continué à attaquer pour chercher le but de la victoire.

Enzo est devenu le héros dans les dernières minutes

À la 90+3e minute, Enzo Fernández a trouvé le chemin des filets, offrant une victoire dramatique à l'Argentine.

Ainsi, les hommes de Lionel Scaloni ont renversé le score de 0-2 à 3-2, se qualifiant pour les quarts de finale grâce à cette super remontada.

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale

Argentine — Égypte 3-2

Buts : Romero, 79 ; Messi, 83 ; Enzo Fernández, 90+3 — Ibrahim, 15 ; Zizo, 67.

Penalty manqué : Messi, 21.

L'Argentine est revenue du bord du gouffre, prouvant une fois de plus son caractère de champion. L'Égypte, bien que proche d'un résultat historique, n'a pas su conserver son avantage dans les derniers instants.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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