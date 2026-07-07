ASUS présente le nouveau mini-PC ROG GR70 avec GeForce RTX 5070 et Ryzen 9 dans un boîtier compact

Le marché de l'informatique franchit une nouvelle étape en matière de compacité et de haute performance. ASUS a officiellement lancé son dernier produit innovant : le mini-PC gaming ROG GR70. Selon Ixbt.com, cet appareil impressionne les experts du secteur en intégrant les processeurs et puces graphiques de dernière génération dans un boîtier de moins de 3 litres. C'est ce que rapporte l'actualité d'Ixbt.com.

La particularité du nouveau ROG GR70 réside dans son matériel. La configuration haut de gamme est équipée du processeur AMD Ryzen 9 9955HX3D à 16 cœurs. Grâce à sa mémoire cache volumineuse, cette puce offre une vitesse inégalée dans les jeux et les tâches exigeantes. Des versions plus accessibles basées sur les processeurs Ryzen 9 9955HX et Ryzen 9 8940HX sont également proposées.

Capacités graphiques et système de refroidissement

Pour la partie graphique, les ingénieurs d'ASUS se sont appuyés sur les dernières innovations de NVIDIA. La version haut de gamme du mini-PC est équipée d'une carte graphique GeForce RTX 5070 Laptop, tandis que le modèle plus abordable intègre une GeForce RTX 5060 Laptop. Une telle puissance permet de jouer aux titres les plus modernes avec un taux d'images élevé, sans nécessiter de processeur graphique externe.

Un système de refroidissement spécial a été conçu pour maintenir ces composants puissants stables dans un boîtier réduit. Baptisée ROG QuietFlow, cette technologie se compose de trois ventilateurs et de plusieurs caloducs. Le système garantit non seulement un refroidissement efficace, mais aussi un fonctionnement silencieux, un facteur crucial pour les utilisateurs de mini-PC.

Les dimensions de l'appareil sont de 282,4 × 187,7 × 56,5 mm. Cela permet d'économiser de l'espace sur n'importe quel bureau ou de transporter l'appareil dans un sac. Malgré sa petite taille, l'ordinateur est alimenté par un bloc externe de 330 W, fournissant suffisamment de ressources pour que tous les composants internes fonctionnent à pleine puissance.

Les modèles ROG GR70 actuellement commercialisés présentent les caractéristiques suivantes :

Combinaison Ryzen 9 9955HX3D et GeForce RTX 5070 Laptop ;

Modèle basé sur Ryzen 9 8940HX et GeForce RTX 5060 Laptop ;

Système d'exploitation Windows 11 Home préinstallé.

Pour les joueurs et les designers professionnels, ce mini-PC est considéré comme une alternative digne des tours traditionnelles. Ces solutions compactes et puissantes deviennent de plus en plus populaires, notamment pour les bureaux ou studios à domicile disposant d'un espace de travail limité.