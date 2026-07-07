Cristiano Ronaldo pourrait-il devenir une star d'Hollywood après sa carrière de footballeur

La rivalité entre les deux géants du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, se poursuit désormais non seulement sur le terrain, mais aussi dans leurs perspectives d'après-carrière. Selon l'ancien footballeur français Emmanuel Petit, la star portugaise a le potentiel de conquérir un nouveau sommet que son grand rival Lionel Messi ne pourra jamais atteindre : l'industrie cinématographique d'Hollywood. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Jackpot City Casino, le champion du monde 1998 Emmanuel Petit a souligné que Cristiano Ronaldo possède toutes les qualités nécessaires pour réussir dans le show-business après avoir raccroché les crampons. Selon lui, le désir constant de l'attaquant portugais d'être sous les projecteurs et son activité lors d'événements publics font de lui un candidat idéal pour le monde du cinéma.

Petit a énuméré les différences marquées entre les personnalités des deux légendes. Il suppose que Lionel Messi ne pourrait pas se retrouver dans ce domaine en raison de sa nature réservée et discrète. Messi préfère parler sur le terrain et évite l'attention excessive, tandis que Ronaldo, au contraire, se sent très à l'aise devant les caméras et sous les projecteurs.

Show-business et marque personnelle

"Un acteur à Hollywood ? Ronaldo peut faire tout ce qu'il veut. Pour Lionel Messi, la situation est totalement différente. Je ne peux pas imaginer Messi dans le show-business, il n'aime pas parler ou répondre aux questions. Il veut rester loin des projecteurs, alors que Ronaldo adore ça", a déclaré Petit dans son interview.

Cristiano Ronaldo, qui évolue actuellement à Al-Nassr, s'est imposé au fil des années non seulement comme un athlète, mais aussi comme une marque mondiale. Son audience sur les réseaux sociaux et sa place sur le marché publicitaire ne sont inférieures à celles d'aucune star de cinéma. Par conséquent, son apparition sur les plateaux de tournage de Los Angeles est considérée par de nombreux experts comme une étape logique.

La star de l'Inter Miami, Lionel Messi, se distingue par son mode de vie modeste. Selon Petit, le footballeur argentin ne pourrait pas s'adapter à l'environnement bruyant des conférences de presse et des premières de films. Cela pourrait rester l'un des rares domaines où Ronaldo pourrait surpasser Messi dans sa vie après le football.

L'avenir de la géographie du football

Au cours de l'entretien, Petit a exprimé des inquiétudes non seulement sur l'avenir des joueurs, mais aussi sur l'infrastructure du football mondial. Il s'est notamment attardé sur le sort des tournois après la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. Selon lui, les ressources financières et le soutien étatique pour organiser de telles compétitions majeures diminuent de plus en plus.

L'ancien footballeur est également sceptique quant aux tentatives de la FIFA de conquérir de nouveaux marchés comme l'Inde et la Chine. Petit souligne qu'en Inde, la culture du cricket est si forte que le football n'a jamais pu devenir le sport numéro un. En Chine, le manque d'expatriation des joueurs et les problèmes du système interne entravent le développement.

Ainsi, malgré ses plus de 40 ans, Cristiano Ronaldo continue non seulement d'établir des records sur le terrain, mais aussi de préparer le terrain pour de grands projets futurs. Ses débuts probables à Hollywood seront sans aucun doute un tournant inattendu mais fascinant pour des millions de fans.