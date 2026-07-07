Lionel Messi établit un record négatif inattendu dans l'histoire de la Coupe du Monde

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Lionel Messi établit un record négatif inattendu dans l'histoire de la Coupe du Monde

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a enregistré l'un des records les plus malheureux de sa carrière lors de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant légendaire a manqué un penalty lors du match des huitièmes de finale contre l'Égypte, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire du tournoi à rater deux penaltys au cours d'une même édition. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans cette prestigieuse compétition qui se déroule en Amérique du Nord, l'Argentine tente de défendre son titre, mais le point de penalty est devenu un véritable problème pour Lionel Messi. Lors du match contre l'Égypte au stade d'Atlanta, il n'a pas réussi à marquer. Auparavant, lors du match de phase de groupes contre l'Autriche, Messi avait également manqué un penalty. Selon Goal.com, en excluant les séances de tirs au but, aucun joueur dans l'histoire de la Coupe du Monde n'avait manqué deux penaltys dans le temps réglementaire.

La supériorité inattendue de l'Égypte

Le match lui-même s'est déroulé selon un scénario inattendu pour les champions du monde en titre. Le défenseur égyptien Yasser Ibrahim a dominé Lisandro Martinez dans les airs pour marquer de la tête contre l'Argentine. À la fin de la première mi-temps, les « Pharaons » menaient 1-0. Lionel Messi, quant à lui, a manqué des occasions en raison des arrêts spectaculaires du gardien égyptien Mostafa Shobeir et de son propre manque de réussite.

Selon les statistiques, la Coupe du Monde 2026 enregistre le taux de réussite sur penalty le plus bas des dernières décennies. Actuellement, l'efficacité des penaltys est de 65,3 %, ce qui constitue le pire résultat depuis 1966. Les experts expliquent cela par l'amélioration des compétences des gardiens de but et la pression psychologique intense sur les tireurs.

Lionel Messi avait souligné dans des interviews précédentes qu'il prenait de tels échecs très à cœur. Les erreurs lors de la phase éliminatoire décisive peuvent particulièrement affecter le moral de l'équipe. Parmi les supporters et les experts argentins, le débat fait rage sur la nécessité de confier les penaltys à d'autres spécialistes.

L'équipe d'Argentine a eu beaucoup de mal à percer la défense solide de l'Égypte, dirigée par Mohamed Salah. Lionel Messi est entré une fois de plus dans l'histoire au cours de sa carrière riche en records, mais ce résultat n'est pas une source de fierté pour lui. Désormais, l'équipe devra se battre encore plus dur pour conserver son titre.

Lionel MessiArgentineÉgypteCoupe du Monde 2026Penalty
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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