L'Écosse à l'aube d'une étape historique : le pays s'apprête à lancer sa première fusée depuis son territoire

Pour la première fois de son histoire, l'Écosse se prépare activement à lancer des satellites dans l'espace depuis son propre sol. L'entreprise allemande Rocket Factory Augsburg (RFA) a reçu l'autorisation officielle de lancer sa fusée RFA One depuis le spatioport de SaxaVord, situé dans les îles Shetland, et a déjà entamé les préparatifs de l'infrastructure de vol. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, ce projet revêt une importance révolutionnaire non seulement pour l'Écosse, mais pour toute l'industrie spatiale britannique. Jusqu'à présent, bien que le Royaume-Uni dispose d'un réseau spatial développé et de grandes entreprises de fabrication de satellites, il ne possédait pas de spatioport actif capable de mettre des charges en orbite depuis son territoire. Si le lancement est réussi, il entrera dans l'histoire comme le premier cas de mise en orbite depuis le sol britannique.

Capacités techniques et mission prévue

La fusée RFA One est conçue pour transporter des petits satellites et des microsatellites pesant jusqu'à 1300 kg vers des orbites polaires basses et héliosynchrones. Ces orbites sont très avantageuses pour les dispositifs d'observation de la Terre, car elles permettent un passage régulier au-dessus de zones spécifiques de la planète avec des conditions d'éclairage identiques.

Dans le cadre du premier vol, il est prévu de placer en orbite un satellite de télédétection appartenant à un client scandinave, pesant environ 500 kg. Après avoir été testés en Suède, les composants de la fusée seront acheminés vers l'archipel des Shetland. Dans le cadre des préparatifs, la construction d'un périmètre de sécurité d'une valeur de 120 000 livres sterling a débuté sur le site du spatioport.

Échec précédent et nouveaux plans

Il convient de noter que la fusée RFA One n'a pas encore effectué de vol réussi. Les premiers essais en août 2024 s'étaient soldés par un accident inattendu. À l'époque, une combustion d'oxygène dans l'une des turbopompes avait provoqué un incendie sur le premier étage de la fusée, se propageant aux 9 moteurs. Cet incident a considérablement retardé le calendrier de la mission prévue.

Actuellement, l'entreprise a déposé une demande de licence maritime et le mois de juillet de cette année est envisagé comme la date la plus proche pour le vol. Afin d'assurer la sécurité des résidents locaux, la circulation sur les routes de l'île d'Unst sera restreinte pendant le lancement, bien que des permis spéciaux soient délivrés aux habitants.

Ce projet devrait occuper une place importante sur le marché européen des petits lanceurs. Pour le spatioport de SaxaVord, il s'agira du premier test réel en tant que nouveau port spatial effectuant des lancements commerciaux réguliers. Si tout se déroule comme prévu, l'Écosse occupera une place solide sur la carte spatiale mondiale.