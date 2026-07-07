L'Écosse à l'aube d'une étape historique : le pays s'apprête à lancer sa première fusée depuis son territoire

·23·Technologie
L'Écosse à l'aube d'une étape historique : le pays s'apprête à lancer sa première fusée depuis son territoire

Pour la première fois de son histoire, l'Écosse se prépare activement à lancer des satellites dans l'espace depuis son propre sol. L'entreprise allemande Rocket Factory Augsburg (RFA) a reçu l'autorisation officielle de lancer sa fusée RFA One depuis le spatioport de SaxaVord, situé dans les îles Shetland, et a déjà entamé les préparatifs de l'infrastructure de vol. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, ce projet revêt une importance révolutionnaire non seulement pour l'Écosse, mais pour toute l'industrie spatiale britannique. Jusqu'à présent, bien que le Royaume-Uni dispose d'un réseau spatial développé et de grandes entreprises de fabrication de satellites, il ne possédait pas de spatioport actif capable de mettre des charges en orbite depuis son territoire. Si le lancement est réussi, il entrera dans l'histoire comme le premier cas de mise en orbite depuis le sol britannique.

Capacités techniques et mission prévue

La fusée RFA One est conçue pour transporter des petits satellites et des microsatellites pesant jusqu'à 1300 kg vers des orbites polaires basses et héliosynchrones. Ces orbites sont très avantageuses pour les dispositifs d'observation de la Terre, car elles permettent un passage régulier au-dessus de zones spécifiques de la planète avec des conditions d'éclairage identiques.

Dans le cadre du premier vol, il est prévu de placer en orbite un satellite de télédétection appartenant à un client scandinave, pesant environ 500 kg. Après avoir été testés en Suède, les composants de la fusée seront acheminés vers l'archipel des Shetland. Dans le cadre des préparatifs, la construction d'un périmètre de sécurité d'une valeur de 120 000 livres sterling a débuté sur le site du spatioport.

Échec précédent et nouveaux plans

Il convient de noter que la fusée RFA One n'a pas encore effectué de vol réussi. Les premiers essais en août 2024 s'étaient soldés par un accident inattendu. À l'époque, une combustion d'oxygène dans l'une des turbopompes avait provoqué un incendie sur le premier étage de la fusée, se propageant aux 9 moteurs. Cet incident a considérablement retardé le calendrier de la mission prévue.

Actuellement, l'entreprise a déposé une demande de licence maritime et le mois de juillet de cette année est envisagé comme la date la plus proche pour le vol. Afin d'assurer la sécurité des résidents locaux, la circulation sur les routes de l'île d'Unst sera restreinte pendant le lancement, bien que des permis spéciaux soient délivrés aux habitants.

Ce projet devrait occuper une place importante sur le marché européen des petits lanceurs. Pour le spatioport de SaxaVord, il s'agira du premier test réel en tant que nouveau port spatial effectuant des lancements commerciaux réguliers. Si tout se déroule comme prévu, l'Écosse occupera une place solide sur la carte spatiale mondiale.

ÉcosseEspaceFuséeSaxaVordTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Netflix change de stratégie : la plateforme intègre des vidéos courtesNetflix change de stratégie : la plateforme intègre des vidéos courtesAujourd'hui, 22:24Les plus grandes cyberattaques de 2026 : Guerre numérique et vol de donnéesLes plus grandes cyberattaques de 2026 : Guerre numérique et vol de donnéesAujourd'hui, 21:56ASUS présente le nouveau mini-PC ROG GR70 avec GeForce RTX 5070 et Ryzen 9 dans un boîtier compactASUS présente le nouveau mini-PC ROG GR70 avec GeForce RTX 5070 et Ryzen 9 dans un boîtier compactAujourd'hui, 21:54Anthropic lance l'agent Claude Cowork sur les plateformes mobiles et webAnthropic lance l'agent Claude Cowork sur les plateformes mobiles et webAujourd'hui, 21:28Kinopoisk lance une section dédiée aux fans d'animeKinopoisk lance une section dédiée aux fans d'animeAujourd'hui, 20:55Nouveau mouvement sur le marché du capital-risque : Chemistry Ventures lève 500 millions de dollars pour son deuxième fondsNouveau mouvement sur le marché du capital-risque : Chemistry Ventures lève 500 millions de dollars pour son deuxième fondsAujourd'hui, 20:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance