L'Argentine bat l'Égypte et se qualifie pour les quarts de finale

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L'Argentine bat l'Égypte et se qualifie pour les quarts de finale

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine a battu l'Égypte sur le score de 3-2. Lors du match disputé au stade d'Atlanta, les Égyptiens ont mené deux fois au score, mais l'Argentine a renversé la situation dans les dernières minutes.

Le score a été ouvert à la 15e minute par le joueur égyptien Yasser Ibrahim. L'Argentine a longtemps peiné à égaliser. À la 67e minute, Mostafa Mohamed a inscrit le deuxième but égyptien, accentuant l'avantage de son équipe.

À la 79e minute, Cristian Romero a réduit l'écart. Quatre minutes plus tard, Lionel Messi a rétabli l'équilibre. À la 90+3e minute, Julián Álvarez a marqué le but de la victoire.

L'Argentine a effectué 17 tirs au cours du match, dont sept cadrés. Pour l'Égypte, ces statistiques étaient respectivement de cinq et deux.

L'Argentine a également dominé la possession de balle : 61 % contre 39 %. L'équipe a réalisé 591 passes avec une précision de 91 %. L'Égypte a effectué 323 passes, avec une précision de 83 %.

L'Argentine a obtenu six corners, contre un pour l'Égypte. Le nombre de fautes était de 12 à 9 en faveur de l'Égypte, qui a commis moins d'infractions. Les joueurs égyptiens ont reçu deux cartons jaunes, tandis qu'aucun avertissement n'a été donné à l'Argentine.

Ainsi, l'Argentine se qualifie pour les quarts de finale, tandis que l'Égypte termine sa participation à la Coupe du Monde.

ArgentineÉgypteLionel MessiJulián ÁlvarezCristian Romero
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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