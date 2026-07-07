Les spéculations vont bon train sur le fait que l'une des plus grandes stars du football mondial, Kylian Mbappé, devrait évoluer en Premier League au cours de sa carrière. L'ancien milieu de terrain de Manchester City, Gareth Barry, a exhorté l'attaquant français à ne pas répéter « l'erreur » commise par Lionel Messi et à faire ses preuves dans le championnat le plus compétitif au monde. Selon lui, voir Mbappé porter le maillot de Manchester City serait un événement historique, non seulement pour le club, mais pour toute la ligue. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Lyllo Casino, Gareth Barry a souligné que l'absence de joueurs de classe mondiale en Angleterre est une grande perte pour les passionnés de football. En citant l'exemple de Lionel Messi, il a exprimé ses regrets quant au fait que la légende argentine n'ait pas joué régulièrement sur les pelouses britanniques durant sa carrière. Il a noté que Mbappé ne devrait pas laisser passer une telle opportunité alors qu'il est au sommet de sa forme.

La Premier League : un véritable test pour les talents d'élite

« Il est très regrettable que des joueurs de classe mondiale comme Mbappé ne passent pas de temps en Premier League. Nous aurions vraiment aimé voir Messi ici, mais cela n'arrivera plus. Nous ne voulons pas que la carrière de Mbappé se termine sans qu'il se soit testé dans la ligue la plus difficile au monde », a ajouté Barry. Selon lui, le championnat anglais est le critère ultime pour révéler le véritable potentiel d'un joueur.

Actuellement, Kylian Mbappé participe avec succès à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Son penalty décisif, qui a assuré une place en quarts de finale, et son leadership sur le terrain ont prouvé une fois de plus qu'il est un joueur de très haut niveau. Des experts, dont Jamie Carragher, affirment que ses performances dans ce tournoi pourraient faire de lui le principal prétendant au Ballon d'Or, dépassant des rivaux comme Harry Kane.

Si Mbappé décide de rejoindre l'Angleterre, Manchester City est considéré comme la destination la plus appropriée. La stabilité financière du club et ses immenses succès ces dernières années permettent largement de réaliser un tel transfert. Selon Barry, Manchester City est toujours prêt à attirer les meilleurs joueurs du monde.

Les nouveaux transferts et les plans futurs de Manchester City

Alors que les rumeurs autour de Mbappé persistent, Manchester City a commencé à prendre des mesures concrètes. Le club a officiellement annoncé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert du milieu de terrain de 23 ans, Elliot Anderson. Actuellement engagé dans un tournoi international avec l'équipe d'Angleterre, Anderson a déjà passé sa visite médicale et devrait rejoindre l'équipe prochainement.

Gareth Barry a comparé l'arrivée d'Elliot Anderson à la situation concernant Rodri. Selon lui, Anderson possède des caractéristiques similaires à celles de Rodri en termes de mouvement sans ballon, de pressing et de capacité à initier les attaques. Si Rodri venait à quitter le club à l'avenir, Anderson est perçu comme un candidat capable de prendre sa relève.

En conclusion, il convient de noter que Manchester City travaille activement non seulement pour les stars d'aujourd'hui, mais aussi pour bâtir les fondations du futur. Le transfert d'une superstar comme Mbappé renforcerait sans aucun doute l'hégémonie du club dans le football européen. Les fans de football anglais espèrent voir bientôt le meilleur attaquant du monde sur la pelouse de l'Etihad Stadium.