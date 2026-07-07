Les notes des joueurs d'Argentine et d'Égypte ont été dévoilées

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Les notes des joueurs d'Argentine et d'Égypte ont été dévoilées

Les notes des joueurs ont été publiées après le huitième de finale de la Coupe du Monde, où l'Argentine a battu l'Égypte 3-2.

Lionel Messi a été désigné homme du match. Le capitaine argentin a obtenu une note de 9,2, la plus élevée parmi les joueurs des deux équipes.

Côté argentin, Leandro Paredes a également été bien noté avec 8,7. Enzo Fernández a reçu 8,6, tandis que Lisandro Martínez et Cristian Romero ont obtenu 8,1 chacun.

Rodrigo de Paul a reçu 7,3 et Nicolás Tagliafico 7,0. Nahuel Molina a obtenu 6,8, Alexis Mac Allister 6,5 et Julián Álvarez 6,4. Le gardien Emiliano Martínez a été noté 6,0.

Pour l'Égypte, la meilleure note revient au gardien Mostafa Shobier avec 6,9. Zizo et Ibrahim ont obtenu 6,8, tandis que Hassan et Rabia ont été notés 6,5.

La star égyptienne Mohamed Salah a reçu 5,7. Hany a obtenu la note la plus basse du match avec 5,4. Ashour et Hafez ont enregistré 5,8.

L'Argentine domine également la moyenne d'équipe avec 7,5 points, contre 6,3 pour l'Égypte.

ArgentineÉgypteLionel MessiMohamed SalahLeandro Paredes
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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