Lionel Messi et le miracle argentin : une victoire dramatique contre l'Égypte

L'Argentine, championne du monde en titre, a disputé un match inoubliable contre l'Égypte lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Au stade d'Atlanta, les hommes de Lionel Scaloni étaient menés 0-2 à dix minutes de la fin, mais l'équipe menée par Lionel Messi a fait preuve d'une volonté de fer pour arracher une victoire 3-2. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le match a très mal commencé pour l'Argentine. Après une victoire difficile contre le Cap-Vert en phase de groupes, des problèmes défensifs sont réapparus pour l'Albiceleste. Dès la 15e minute, Yasser Ibrahim, laissé libre de tout marquage, a trompé Emiliano Martinez. Ce but a renforcé la confiance des Égyptiens.

L'un des tournants du match a été le penalty tiré par Lionel Messi. Selon Goal.com, le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde a manqué son quatrième penalty sur huit — son tir a été arrêté par Mostafa Shobeir. Peu après, les Égyptiens ont marqué un deuxième but en contre-attaque : Mostafa Zico a porté le score à 2-0, plongeant les champions en titre dans la stupeur.

Messi et le retournement de situation

Cependant, Lionel Messi a tout donné pour se racheter. À quelques minutes de la fin, il a délivré une passe décisive exceptionnelle pour Cristian Romero, réduisant ainsi le score. Peu après, Messi lui-même a égalisé d'une frappe puissante, sauvant son équipe de la défaite. Ce but a électrisé les milliers de fans présents dans le stade.

L'Argentine ne voulait pas aller en prolongation. Dans les dernières minutes, sur un centre venu de la gauche par Lautaro Martinez, Enzo Fernandez a marqué de la tête pour sceller le score final de 3-2. Bien que l'Égypte ait opposé une résistance digne, l'expérience et le talent ont fait la différence.

Cette victoire assure à l'Argentine une place en quarts de finale. Bien que des lacunes défensives persistent, la présence d'un leader comme Lionel Messi maintient l'équipe parmi les favoris du tournoi. L'Égypte quitte la compétition la tête haute.