Coupe du Monde 2026. Suisse — Colombie : les compositions officielles

Pour le dernier match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales de Suisse et de Colombie s'affrontent.

Le coup d'envoi sera donné à 01h00 (heure de Tachkent). Le vainqueur affrontera l'Argentine en quarts de finale.

La Suisse mise sur l'expérience

Le onze de départ suisse comprend des joueurs expérimentés tels que Gregor Kobel, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez.

Au milieu de terrain, Granit Xhaka, Remo Freuler et Denis Zakaria seront à la manœuvre. En attaque, la confiance est placée en Breel Embolo et Dan Ndoye.

Suisse : Kobel, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder, Embolo, Ndoye.

La Colombie s'appuie sur Díaz et Rodríguez

Luis Díaz et James Rodríguez devraient constituer la principale force offensive de la Colombie.

Au cœur du jeu, Jefferson Lerma et Davinson Sánchez tenteront d'assurer l'équilibre entre la défense et l'attaque.

Colombie : Vargas, Muñoz, Lucumí, Puerta, Mojica, Sánchez, Rodríguez, Arias, Lerma, Díaz, Suárez.

L'Argentine attend en quarts de finale

Le vainqueur de ce duel affrontera l'équipe nationale d'Argentine au tour suivant.

C'est pourquoi le match entre la Suisse et la Colombie n'est pas seulement le dernier huitième de finale, mais aussi une bataille décisive pour une place en quarts.

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale

Suisse — Colombie

Coup d'envoi : 01h00, heure de Tachkent.

D'un côté, une Suisse disciplinée et organisée, de l'autre, une Colombie rapide et technique. Tout se jouera en 90 minutes.