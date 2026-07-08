Coupe du Monde 2026. Suisse — Colombie : les compositions officielles

·82·Sport
Coupe du Monde 2026. Suisse — Colombie : les compositions officielles

Pour le dernier match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales de Suisse et de Colombie s'affrontent.

Le coup d'envoi sera donné à 01h00 (heure de Tachkent). Le vainqueur affrontera l'Argentine en quarts de finale.

La Suisse mise sur l'expérience

Le onze de départ suisse comprend des joueurs expérimentés tels que Gregor Kobel, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez.

Au milieu de terrain, Granit Xhaka, Remo Freuler et Denis Zakaria seront à la manœuvre. En attaque, la confiance est placée en Breel Embolo et Dan Ndoye.

Suisse : Kobel, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder, Embolo, Ndoye.

La Colombie s'appuie sur Díaz et Rodríguez

Luis Díaz et James Rodríguez devraient constituer la principale force offensive de la Colombie.

Au cœur du jeu, Jefferson Lerma et Davinson Sánchez tenteront d'assurer l'équilibre entre la défense et l'attaque.

Colombie : Vargas, Muñoz, Lucumí, Puerta, Mojica, Sánchez, Rodríguez, Arias, Lerma, Díaz, Suárez.

L'Argentine attend en quarts de finale

Le vainqueur de ce duel affrontera l'équipe nationale d'Argentine au tour suivant.

C'est pourquoi le match entre la Suisse et la Colombie n'est pas seulement le dernier huitième de finale, mais aussi une bataille décisive pour une place en quarts.

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale

Suisse — Colombie

Coup d'envoi : 01h00, heure de Tachkent.

D'un côté, une Suisse disciplinée et organisée, de l'autre, une Colombie rapide et technique. Tout se jouera en 90 minutes.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester United prêt à débourser 100 millions d'euros pour Aurélien TchouaméniManchester United prêt à débourser 100 millions d'euros pour Aurélien TchouaméniAujourd'hui, 00:30Lionel Messi élu homme du match contre l'ÉgypteLionel Messi élu homme du match contre l'ÉgypteAujourd'hui, 00:18Messi devient le meilleur passeur de l'histoire des Coupes du MondeMessi devient le meilleur passeur de l'histoire des Coupes du MondeAujourd'hui, 00:14Lionel Messi et l'Argentine se qualifient pour les quarts de finale après une victoire dramatiqueLionel Messi et l'Argentine se qualifient pour les quarts de finale après une victoire dramatiqueHier, 23:57Endrick fait une promesse après l'échec du Brésil à la Coupe du MondeEndrick fait une promesse après l'échec du Brésil à la Coupe du MondeHier, 23:50Lionel Messi et le miracle argentin : une victoire dramatique contre l'ÉgypteLionel Messi et le miracle argentin : une victoire dramatique contre l'ÉgypteHier, 23:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan