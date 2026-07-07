Un avion avec 181 passagers s'arrête à Bichkek en raison d'une défaillance du train d'atterrissage

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Un avion avec 181 passagers s'arrête à Bichkek en raison d'une défaillance du train d'atterrissage

Photo : Sputnik Kirghizistan

Au Kirghizistan, un avion de passagers de la compagnie aérienne TezJet reliant Bichkek à Och a interrompu son décollage en raison d'une défaillance du train d'atterrissage.

L'incident a eu lieu le 7 juillet à l'aéroport international de Manas. Les 181 passagers et membres d'équipage à bord ont été évacués par les toboggans d'urgence.

Le train d'atterrissage arrière de l'avion s'est brisé

Selon la société « Aéroports du Kirghizistan », l'un des trains d'atterrissage arrière s'est brisé alors que l'appareil prenait de la vitesse sur la piste.

L'avion a ensuite stoppé sa course et a basculé sur le côté gauche. L'incident a provoqué une fuite de carburant aviation.

181 passagers ont été évacués

À bord de l'avion :

  • 181 passagers ;

  • deux pilotes ;

  • quatre membres du personnel de cabine.

Selon TezJet, l'équipage a réagi immédiatement à la situation et a pris des mesures pour assurer la sécurité des passagers.

« Tous les passagers et membres d'équipage ont quitté l'appareil sains et saufs », a déclaré la compagnie aérienne.

Quelques personnes ont été légèrement blessées

Initialement, il a été signalé qu'il n'y avait ni victimes ni blessés graves.

Plus tard, il a été précisé que quelques personnes parmi les passagers et l'équipage avaient subi des blessures légères, mais aucune blessure grave n'a été enregistrée.

Les causes de l'incident seront étudiées

L'Agence nationale de l'aviation civile du Kirghizistan a annoncé qu'une enquête serait menée sur la défaillance du train d'atterrissage et les autres détails de l'incident.

Grâce à l'action rapide de l'équipage, la situation dangereuse n'a pas tourné à la tragédie. La question principale est désormais : pourquoi le train d'atterrissage a-t-il lâché au moment du décollage ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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