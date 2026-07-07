Lionel Messi et l'Argentine se qualifient pour les quarts de finale après une victoire dramatique

La légende de l'Argentine et du football mondial, Lionel Messi, n'a pas pu contenir ses émotions après le match contre l'Égypte à Atlanta. Dans un duel dramatique avec cinq buts inscrits dans le cadre de la Coupe du Monde, les champions en titre se sont imposés 3-2, validant ainsi leur billet pour les quarts de finale. Au coup de sifflet final, la star de l'Inter Miami a fondu en larmes au milieu du terrain. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Ces émotions étaient une expression de joie pure et de soulagement, contrairement aux larmes de tristesse de stars comme Cristiano Ronaldo et Neymar, éliminés la veille. Selon Goal.com, l'Argentine a été menée au score pendant la majeure partie du match, frôlant une défaite inattendue et une élimination du tournoi. Cependant, le capitaine Lionel Messi a réussi à renverser la situation grâce à son génie.

À la 83e minute, Lionel Messi a trouvé le chemin des filets, égalisant à 2-2. Ce but a non seulement sauvé son équipe, mais a également fait de Messi le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA à marquer lors de six matchs de phase à élimination directe consécutifs. Avec ce résultat, il s'inscrit une fois de plus dans les livres des records du football mondial.

Drame dans les dernières minutes et controverse arbitrale

Dans le temps additionnel, Enzo Fernández a repris de la tête un centre de Lautaro Martínez pour inscrire le but de la victoire pour l'Albiceleste. À ce moment-là, les joueurs et le staff technique de l'Égypte étaient furieux contre les décisions de l'arbitre. Quelques secondes avant le but décisif, Mohamed Salah était tombé après un contact avec Lisandro Martínez, mais l'arbitre n'a pas jugé nécessaire de siffler un penalty.

La situation a dégénéré en une vive altercation sur le bord du terrain. Les représentants de l'Égypte ont exigé une révision via le système VAR, mais l'arbitre a décidé de poursuivre le jeu. Alors que les tensions montaient, un membre du banc égyptien a été expulsé, tandis que Marwan Attia et l'entraîneur principal ont reçu un carton jaune.

Lionel Messi a porté son équipe jusqu'aux dernières secondes, faisant preuve d'un leadership exemplaire. Au coup de sifflet final, épuisé et submergé par l'émotion, il s'est effondré sur la pelouse en pleurant. L'expression sur son visage témoignait de la difficulté et de l'importance de cette victoire pour l'Argentine. Désormais, les hommes de Lionel Scaloni préparent les quarts de finale, tandis que l'Égypte quitte le tournoi après une performance honorable.