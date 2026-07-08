Lionel Messi élu homme du match contre l'Égypte

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Lionel Messi élu homme du match contre l'Égypte

L'équipe nationale d'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 après une victoire dramatique contre l'Égypte en huitièmes de finale.

Menés 0-2, les champions en titre ont renversé la situation pour s'imposer 3-2. Lionel Messi a été désigné homme du match.

Messi auteur d'un but et d'une passe décisive

La star argentine de 39 ans est redevenue le héros principal de son équipe lors de ce match décisif.

Messi a marqué un but et délivré une passe décisive contre l'Égypte. Ses actions ont joué un rôle crucial dans la remontada de l'Argentine dans les dernières minutes.

L'Argentine renverse le score de 0-2

Les joueurs égyptiens ont mené de deux buts et étaient proches de créer une immense sensation.

Cependant, les hommes de Lionel Scaloni ont intensifié la pression en fin de rencontre, inscrivant trois buts consécutifs. L'Argentine s'impose 3-2 et poursuit son parcours dans le tournoi.

Messi en tête du classement des buteurs

Après son but contre l'Égypte, le total de buts de Messi à la Coupe du Monde 2026 s'élève à 8.

Il est actuellement le meilleur buteur du tournoi. L'attaquant argentin aura l'occasion d'améliorer ses statistiques en quarts de finale.

Les champions en titre en quarts de finale

L'Argentine a surmonté une épreuve difficile grâce à une remontada. Messi, avec un but, une passe décisive et le titre d'homme du match, a porté son équipe au tour suivant.

Le parcours des champions en titre se poursuit, et Messi, à 39 ans, reste le protagoniste incontesté du Mondial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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